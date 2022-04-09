«Який збіг»: сенатор США Марко Рубіо про присутність російського полковника в Колумбії

Сенатор кубинського походження Марко Рубіо приєднався до суперечок щодо присутності російського військового Дмитра Володимировича Таранцова в якості аташе посольства РФ в Колумбії. Він посилався на це питання у зв'язку з звинуваченнями, що виникли проти полковника з колумбійських ЗМІ за його нібито причетність до втручання Росії у вибори в США 2016 року.

Конгресмен Рубіо, який є членом Республіканської партії і є членом Комісії з питань розвідки Сенату США і є її найстарішим членом, відповів на поставлене йому питання з цього питання під час візиту до венесуельської громади в Дорал, штат Флорида.

«Який збіг, що він є в Колумбії!» Рубіо вигукнув у раунді питань, перш ніж сказати, що він вже більше року попереджає, що «елементи міжнародних лівих прагнуть втручатися та створити хаос на виборах Колумбії».

За словами сенатора, цей блок намагатиметься втрутитися в Латинську Америку за допомогою таких стратегій, як хаос та дезінформація, за підтримки людей з Куби та Венесуели.

Зіткнувшись із звинуваченнями, які поширилися навколо Дмитра Таранцова, «який має намір представити його [...] як кібершпигуна, нібито пов'язаного з діями втручання у вибори в США» ,Посольство РФ випустило прес-реліз для захисту свого військового аташе.

Російська дипломатична служба зазначає, що Таранцов - кар'єрний військовий, якому вже були призначені інші місії за кордоном. Як вже говорила Infobae, він і його дружина Віталія Анатоліївна Таранцова занесені до списку військових повітряних аташе дипломати в США літа 2014 року. Полковник також з'являється в дипломатичному довіднику уряду Канади в 2007 році.

Після закінчення місії полковника Таранцова в США посольство РФ запевняє, що це сталося в нормальних умовах «і повернулося до Росії в липні 2015 року, тобто більш ніж за рік до президентських виборів США. U.U.».

Крім того, вони зазначають, що звинувачення проти Таранцова випливають із газетної статті зовнішньої політики, в якій також наводиться доповідь комітету розвідки Сенату США про вищезгадане втручання, документ, в якому фігурує прізвище Таранцова.

Серед тисяч сторінок п'ятитомного звіту навряд чи є коротка згадка про Таранцова, який каже: «невідомо, чи відвідував захід Таранцов»; зокрема в розділі «Російські зусилля з розслідування систем та процесів голосування в США, а також інші елементи голосування інфраструктура». Його ім'я або по батькові навіть не прописано в інших документах.

Заява закривається тим, що ці повідомлення навколо Таранцова представляють «ще одну грань спяфобії на межі полювання на відьом. Точка. Нічого іншого».

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: