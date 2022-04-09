Відео: чоловік зіткнувся з підозрюваними грабіжниками на станції ТрансМіленіо де Бандерас

Відео записало момент, коли людина, допомагала лише в той час парасолькою, з якою він бачив двох чоловіків, які нападали в ТрансМіленіо, стверджував, що захищається, оскільки він зазначив, що намагається їх пограбувати.

Зображення показують, як зовні одного з шарнірних транспортних автобусів, мабуть, заплутана людина ображає і запрошує двох чоловіків вийти на станцію, щоб протистояти їм.

Цей момент привернув увагу людей, які поруч чекали інших маршрутів, крім тих, хто знаходився всередині відповідного автобуса. З тих пір деякі користувачі збирали та ініціювали свого роду кораллирующие та фізичні атаки на двох передбачуваних злочинців.

Можливо, вам буде цікаво: Директор Національної поліції закликав до швидкості розслідування сексуального насильства патрульного катера в Боготі

На місці один з чоловіків, який зіткнувся, одягнувши червону шапку і синю куртку, вибрався з автобуса, вирішив дати відсіч, але відразу, після короткої погоні, він втік з боку станції Бандерас в Кеннеді.

Тим часом інший чоловік, який був би його спільником, носив білу куртку і джинси. Окрім валізи, його оточили люди, які зібралися разом, щоб захистити людину, яка сказала, що хоче його вкрасти.

Цей підозрюваний злочинець не зміг нічого зробити, поки його нападали кілька людей і утримували, поки не прибув якийсь орган TransMilenio або логістичний персонал.

Відео було знято іншим користувачем, який помітив ситуацію:

Ситуація - це не те, що відбувається ізольовано в найважливішій транспортній системі столиці, оскільки, за даними Секретаріату безпеки Боготи , лише за перші два місяці року в ТрансМіленіо було понад 1400 пограбувань, що представляють приблизно 25 крадіжок на день.

Тим часом радник Діана Діагоз Демократичного центру заявила, що в 2021 році кількість пограбувань досягла 3468 на станціях, тоді як в інших даних, вказаних на той час Діаго, в автобусах цифра була вищою, ніж 3000 випадків, ситуація, яка розраховувалася на продовольчих маршрутах з аналогічною цифрою.

Нещодавно в балансі, представленому мерією Боготи, під назвою «Більше 25000 Eyes Atentos», були виявлені деякі стратегії, які зараз реалізуються в транспортній системі, які прагнуть синхронізувати план надзвичайних ситуацій з усіма матеріально-технічними акторами, які допомагають у TransMilenio робота на кожній зі станцій.

У звіті було зафіксовано, що понад 70 злочинців були захоплені у флаггранті, тоді як на стовбурах та автобусах вилучено трохи більше 1500 клинкових озброєнь, а також 11 інших травматичних озброєнь.

За даними Personería de Bogotá, станції, які найбільше постраждали і які мали найбільше крадіжок протягом 2021 року, були ті, що знаходяться на північному стовбурі, проспекті Каракаса на півдні, а також Calle 80.

Так само, NQS, хоча це одне з найменш постраждалих від пограбувань: тенденція полягає в тому, що жертви, як правило, йдуть на південь. Що стосується станцій, то і TransMilenio, і Personería погодилися, що Авеніда Хіменес, Північний Портал та Південний Портал - це те, де найбільше крадіжок відбуваються, серед інших, що відбулися суб'єктами господарювання.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:







