Відео: вибухівка деактивована в Чінакоті в Норте-де-Сантандер

У п'ятницю ввечері проти вибухова поліція підірвали контрольованим способом пристрій, який, очевидно, був покинутий протягом декількох днів на дорозі, що веде до туристичного муніципалітету Чінакота (Norte de Santander) і який є одним з найбільш відвідуваних під час Великоднього тижня.

«Сьогодні вдень нам повідомив кооператив мережі громадянської участі департаменту в дорожній мережі про те, що на пагорбі біля муніципалітету Чинакота був підозрілий об'єкт, негайно активувавши протоколи, які ми маємо для цих ситуацій», - сказав полковник Карлос Мартінес, командир поліції кафедри.

Зіткнувшись із ситуацією, офіцер зазначив, що противибухонебезпечні фахівці зобов'язані підірвати пристрій контрольованим способом.

«Спеціалізовані підрозділи переміщені, район оточують і негайно, згідно з діагнозом можливого вибухового заряду, знищують, нейтралізуючи його і уникаючи будь-яких застави пошкоджень. Ситуація вже нейтралізована, дорога відновлена, поліція знаходиться на патрульному районі. Ми також маємо підтримку з боку Національної армії, і ми залишаємося відданими безпеці Норте де Сантандер», - сказав він.









Полковник Мартінес приписав установку вибухової речовини партизанському Ельна, який нещодавно здійснив збройний страйк у Кататумбо.

«Інформація та експертиза говорять нам, що ця звинувачення була кинута там кілька днів тому терористами, можливо, коли Ельн здійснив обмеження останні кілька днів у різних частинах відомства, не думаючи, як зазвичай про шкоду, яку вони могли завдати мирним жителям, дітям та цивільним осіб суспільства, які проходять через цю гірську місцевість», - додав він

Офіцер запропонував громадянам продовжувати звітувати через рядок 123 про будь-яку подібну ситуацію, щоб продовжувати охороняти громадян і заявив, що на дорогах відомства поліція і армія забезпечують безпеку мандрівників під час Страсного тижня.





ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: