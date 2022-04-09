Університет проти Аякучо ФК: вони стикаються один з одним у місті Кумана для Ліги 1

Universitariovs Ayacucho FC: Команда крему стикається з «Зоррос» цієї неділі, 10 квітня, на стадіоні Сьюдад-де-Кумана на 9-ту датутурніру Apertura Ліга1. Ось всі деталі.

Universitario прибуває в матчі зAyacucho FC після тріумфу проти ADT (2-1) і з цим результатом вирізав рядок з трьох ігор, не виграючи в турнірі Apertura: поразка проти Депортіво Муніципального виїзного (2-1) та Депортіво Бінасьональ в Хуліака (1-0); і нічия проти Чієнсіано в Монументальна. У кремах простежується їх недавній матч, але відчуття в грі все одно не радують шанувальника «меренге».

Universitario доведеться зіткнутися з висотою провінції Хуаманга (2772 метри над рівнем моря) проти такої команди, якAyacucho FC , яка має на буксирі знос свого недавнього матчу за Кубок Судамерикана.

AyacuchoFC зіткнеться зUniversitario після програшу в Сан-Паулу (3-2) південноамериканцем у четвер, 7 квітня, і з відчуттям, що йому може бути краще удачі в кінці матчу. Крім того, фізичне розгортання, яке спричинило значний знос у тих, хто очолював Алехандро Апуд.

AyacuchoFC здобув позиції в турнірній таблиці Апертура після відновлення двох прямих втрат до Cienciano (1-3) та Deportivo Binacional (2-3) з двома позитивними результатами: нічиєю з ADT як відвідувачем та остання перемога проти UTC у місті Кумана.

«Зоррос» набрав 10 очок у восьми матчах, зіграних у Лізі 1, і посіли 11 місце в турнірній таблиці. Зі свого боку, Universitario з 13 одиницями займає сьоме місце.

ТренерУніверситету Альваро Гутьєррес закликав форварда Енді Поло, нещодавно найнятого клубом, після видачі заяви щодо вирішення своїх особистих проблем. Таким чином, зловмисник міг знову дебютувати з кремовою сорочкою.

Уругвайський тренер не зможе розраховувати на воротаря Хосе Карвалло і пораненого Альдо Корсо. А включення Альберто Кінтеро очікує на спостереження та медичний огляд. Тому Дієго Ромеро залишився б у воротах, а Іван Сантіллан повернеться до стартової команди.

ТЕЛЕКАНАЛДИВИТИСЯ УНІВЕРСИТАРІО VS АЯКУЧО ФК

Матч Universitario vs Ayacucho FC транслюватиметься на Гол Перу через сигнал платного ТБ Movistar TV на каналах 14 і 714 HD. Поєдинок також можна дивитися в прямому ефірі та в прямому ефірі через додаток Movistar Play.

Форвард Алекс Валера має п'ять голів у сорочці Universitario у Ліга 1 2022

МОЖЛИВІСКЛАДИ УНІВЕРСИТАРІО VS АЯКУЧО ФК

Університет: Дієго Ромеро; П'єро Гусман, Федеріко Алонсо, Неліньо Кіна; Герсон Баррето, Ангел Каетано, Хорхе Мурругарра, Іван Сантіллан; П'єро Кіспе, Родріго Вілка та Алекс Валера.

АякучоФК: Італо Еспіноза, Мінзум Квіна, Едінсон Чавес, Алдайр Салазар, Хосе Гуідіно, Джейр Толедо, Хуан Моралес, Ерік Барріос, Хосе Пароді, Крістіан Текера та Ніколас Ройон.

РОЗКЛАДМАТЧУ ФК «УНІВЕРСИТАРІО VS АЯКУЧО»

- Перу: 15:30 вечора

- Мексика: 14:30 вечора

- Сполучені Штати (Маямі): 15:30

- Колумбія: 15:30 вечора

- Еквадор: 15:30 вечора

- Венесуела: 16:30 вечора

- Болівія: 4:30 вечора

- Парагвай: 17:30 вечора

- Уругвай: 17:30 вечора

- Чилі: 17:30 вечора

- Аргентина: 17:30 вечора

- Бразилія: 5:30 вечора

- Іспанія: 9:30 вечора

ОСТАННІМАТЧАПИ УНІВЕРСИТАРІО VS АЯКУЧО ФК

14/08/21 Аякучо ФК 1-1 Університет

15/05/21 Аякучо ФК 3-3 Університет

18/09/20 Університет 1-0 Аякучо ФК

09/11/19 Університет 3-2 Аякучо ФК

25/05/19 Аякучо ФК 2-0 Університет

29/09/18 Аякучо ФК 4-2 Університет

10/06/18 Університет 1-1 Аякучо ФК

20/04/18 Аякучо ФК 4-2 Університет

04/03/18 Університет 1-1 Аякучо ФК

26/11/17 Аякучо ФК 3-3 Університет

29/07/17 Університет 2-0 Аякучо ФК

El plantel de Universitario a su llegada a Ayacucho para disputar el partido por la Liga 1 (foto: @Universitario)

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