Україна повідомила, що російські війська згвалтували неповнолітніх під час окупації в місті Буча

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Investigators look at the bodies of civilians who Ukrainian officials say were killed during Russia's invasion and then exhumed from a mass grave in the town of Bucha, outside Kyiv, Ukraine April 8, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в п'ятницю засуджувала, що російські війська зґвалтували неповнолітніх під час окупації міста Буча, поблизу столиці Києва.

Денисова опублікувала допис на своїй сторінці у Facebook із зазначенням справи щонайменше двох неповнолітніх, чотирнадцятирічної дівчинки та одинадцятирічного хлопчика, яких нібито зґвалтували російські окупанти.

У цьому контексті Денисова закликала Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та ООН розслідувати ці факти.

«Немає місця на землі або в пеклі, де ці расистські злочинці можуть ховатися від помсти», - сказав народний депутат України, який наполягав на тому, що зґвалтування «суворо заборонено» Женевською конвенцією з міжнародного гуманітарного права 1949 року.

Las tropas rusas son acusadas de masacrar a la población civil de Bucha durante sus ataques REUTERS

З іншого боку, Криворізька військова адміністрація — місто, розташоване в південно-центральній частині країни між Миколаєвим та Запоріжжям, також повідомила про випадки зґвалтування російських солдатів українських цивільних осіб, повідомляє німецьке агентство DPA.

АТАКАВ КРАМАТОРСЬКУ

Щонайменше50 людей загинули, у тому числі четверо дітей, ще 100 отримали поранення цієї п'ятниці в результаті ракетного обстрілу Краматорська вокзал, місто на сході України, де сотні людей чекали поїзд, щоб виїхати з регіону.

«Більше 30 людей загинули і більше 100 отримали поранення після ракетної пожежі на станції (...) Це навмисна атака», - заявив в Telegram керівник української залізничної компанії «Укрзалізниця» Олександр Камишин.

Через кілька хвилин рятувальні служби повідомили, що було щонайменше 50 смертей.

Президент України Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, що очікує «сильної глобальної відповіді» від перших світових держав після нападу Росії на залізничний вокзал в українському місті Краматорськ Донецької області.

«Як і різанина в Бучі, як і багато інших російських військових злочинів, ракетний обстріл у Краматорську має бути одним із звинувачень у (міжнародних) судах, що обов'язково станеться», - заявив президент України у своєму вечірньому виступі, згідно з заявою президента.

Зеленський заявив, що в усьому світі будуть зусилля встановити, що сталося «хвилина за хвилиною» під час вторгнення Росії в Україну. «Хто що зробив, хто віддав накази. Звідки взялася ракета, хто її носив, хто віддав наказ і як скоординований напад», - додав президент, попереджаючи, що «відповідальність неминуча».

«Російські державні пропагандисти так поспішили перекласти відповідальність за напад на українські сили, що вони випадково звинуватили Росію», - сказав він, додавши, що російське інформаційне агентство « Супутник » повідомило, що напад «був нанесений, поки ракети все ще знаходилися в повітрі».

(З інформацією від Europa Press)

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