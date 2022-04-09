Україна сподівається, що цього року зможе стати кандидатом на членство в Європейському Союзі

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea afuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. 14 de noviembre de 2018. REUTERS/Francois Lenoir

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина висловила сподівання, що в червні 2022 року на саміті лідерів Європейського Союзу Україна може стати кандидатом на членство.

«Ми сподіваємось, що на саміті лідерів Європейського Союзу в червні цього року Україна стане кандидатом на членство, і цей процес відкриє для нас нові політичні горизонти, але перш за все фінансові горизонти», - сказав він, передає ІА « Інтерфакс ».

Фактично президент Європейської комісії Урсула фон дер Лейєн пообіцяла цієї п'ятниці з Києва, де зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, прискорити вступ країни до Європейського Союзу.

«Ми максимально прискоримо цей процес, при цьому гарантуємо дотримання всіх умов», - сказав Фон дер Лейєн після здачі анкети про приєднання українському президенту.

Ucrania sigue a la espera de formar parte de la UE

Цей документ є центральним елементом думки, складеної європейською виконавчою владою, щоб дати свою думку щодо варіантів країни-кандидата приєднатися до клубу громад. «Саме тут починається шлях до ЄС. Ми будемо у вашому розпорядженні 24 години на добу, сім днів на тиждень, щоб працювати з цією спільною базою», - сказав він українському президентові.

Тривалий процес розширення не є єдиною перешкодою для прагнення України вийти на швидкий шлях, оскільки в межах ЄС є держави-члени, які не охоче прискорюються процедури на основі заслуг.

Ще одним елементом рівняння є ситуація балканських країн, які вже більше десяти років приступають до процесу вступу до ЄС і без будь-яких ознак можливості доступу до блоку в короткостроковій перспективі.

УЧАСТЬВ ОБСЄ

З іншого боку, у зв'язку з останньою атакою на залізничну станцію в місті Краматорськ, міністр закордонних справ України Дімітро Кулеба запевнив у своєму офіційному профілі Twitter, що «агресія Росії і невиправдані звірства розбили основи фінального акту Хельсінкі».

«Участь Росії в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) є загрозою безпеці та співпраці в Європі. Якщо в ОБСЄ не вистачає відповідних механізмів призупинення, налагодити процедуру і усунути їх», - вимагав він.

На початку цього тижня Спеціальна спостережна місія ОБСЄ (СММ) в Україні завершила тимчасову евакуацію всіх своїх міжнародних членів, йдеться в заяві, опублікованій на сайті агентства.

«Із завершенням цієї тимчасової евакуації інформаційні заходи припиняються, але об'єкти та активи зберігаються в очікуванні повернення до операцій в Україні», - сказав він у четвер.

(З інформацією від Europa Press)

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