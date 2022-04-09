Хитрощі для усунення мурах, які знаходяться на рослині без використання хімічних речовин

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Ми всі бачили комах, що ходять по рослині, яку ми залишаємо в саду, в місці в будинку або в наших кімнатах, в основному мурахи. І боротися з ними важко, оскільки вони здатні з'їсти зелений елемент за лічені хвилини. Відомо, що на ринку існує велика кількість продуктів для їх усунення. Однак ми іноді шукаємо інші методи, ніж ці ресурси, які можуть завдати шкоди здоров'ю.

Відповідно до цих ліній, якщо ви хочете використовувати хімічні речовини у своїх, ми навчаємо вас п'яти саморобних хитрощів, які допоможуть вам відігнати мурах, перш ніж вони вторгнуться у внутрішній та зовнішній простір вашого будинку. Зверніть увагу, оскільки ідея полягає в тому, щоб уникнути отруєння або вбити ваші рослини.

Правда, наявність того чи іншого мурашки в будинку - це те, що не представляє ніякої загрози. Однак, якщо ми бачимо те чи інше, дуже ймовірно, що чума збільшиться і стане серйозною проблемою у внутрішніх та зовнішніх приміщеннях. Дізнайтеся, як цього уникнути.

КРОКИДЛЯ ВИДАЛЕННЯ МУРАХ З РОСЛИН

1. АГУА-ДЕ-АЖО

В якості першого елемента виступають сірковмісні сполуки і запах часнику, так як вони дратують мурах. Тому цей вхід допомагає відганяти їх і захищає весь будинок. Як це зробити? Просто покладіть кілька подрібнених зубчиків часнику в каструлю з водою і дайте постояти принаймні 24 години. Він добре відпрацьовує час для того, щоб дати ефект.

Після закінчення 24 годин нагріти суміш на повільному вогні протягом 15 хвилин. Нарешті, перелийте в пульверизатор і нанесіть його, якщо на рослині є мурахи або там, де це необхідно. Не перестарайтеся, щоб не пошкодити їх.

2. АРРОЗ

Згідно зі старим домашнім трюком, рис може усунути дрібних мурах, коли його ферментують всередині мурашника. Однак деякі сумніваються в його ефективності, оскільки немає наукових доказів, які підтверджують її. У будь-якому випадку, ми хочемо поділитися ним для всіх, хто хоче спробувати.

З іншого боку, метод настільки ж простий, як кидати кілька зерен білого рису по шляху, який використовують ці комахи. Побачивши їх, мурахи залишать свій вантаж, щоб зібрати зерна і відвезти їх в мурашник. Опинившись там, спека змушує рис бродити і змусить мурах без проблем зникнути з саду чи будинку.

3. АПЕЛЬСИНОВІ ПІЛІНГИ

Так, можна використовувати фрукт. Апельсинові пілінги виділяють речовину, яка дуже дратує мурах, згідно з дослідженням, проведеним університетом Nnamdi Azikiwe в Нігерії. Тож якщо у вас в горщиках є мурахи, подрібніть апельсинову шкірку на невеликі шматочки і розсипте їх по доріжці, по якій вони зазвичай ходять. Це буде непросто, але спробувати варто.

Las hormigas siempre aparecen en temporadas de verano.

4. ЛЕВАДУРА

Цей продукт вважається дуже дратівливим для мурах, але наукових доказів про це немає. Однак люди застосовують його за порадою або рекомендаціями в інтернеті. У тому сенсі, якщо ви хочете використовувати цей метод, приготуйте суміш 100 г дріжджів на літрі води з 100 г цукру. Потімпокладіть засіб в невеликі ємності і розподіліть по ділянках саду, де є мурахи. Будьте дуже уважні, будьте точні.

5. Бікарбонат натрію

Нарешті, є елемент, відомий як харчова сода, який досить ефективний для відлякування мурах та запобігання їх вторгнення в сад чи будинок. Вам просто потрібно розкласти цей порошок навколо рослин або по шляху, яким зазвичай подорожують мурахи. Аналогічного ефекту можна досягти і при використанні таких продуктів, як сіль. Або один дасть позитивні результати.

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