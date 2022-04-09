Вони вилучили півтонни наркотиків вартістю в 13 мільйонів доларів на кордоні Тамауліпаса

Агенти з митної та прикордонної охорони США (CBP) вилучилимайже півтонни наркотиківна перетині міжНуево-Ларедо,Тамауліпас, з ПівденнимТехасом, який оцінювався в$13,6 млн.

Згідно зі звітом Бюро польових операцій, вони перехопили відправлення на міжнародному мостовому вантажному об'єкті Pharr. Упаковки фентанілу, кокаїну, героїнурозташовувалися в відправці, і більша його частина була метамфетамін.

Страхування відбулося 6 квітня, коли співробітники CBP виявили комерційний причіп , що прибув з Мексики . Картелі з операціями на так званому малому кордоні нібито провозили наркотики.

По-перше, американський агент, відповідальний за огляд, використовував ненав'язливі системи перевірки, а також підтримку з собачим біном, який здійснив позитивне виявлення. Ось так вони знайшли 10 упаковок вагою 3,58 кг передбачуваного фентанілу , і ще 10, які містили 1,22 кілограма кокаїну .

Вони також вилучили ще десяток упаковок, що містять 1,24 кг героїну і 3618 обгорток , вага яких оцінювався метамфетаміном в 433 кілограми . Всі наркотичні препарати були приховані і їх конкретна доля на американському грунті поки не визначена.

«Вантажний об'єкт Pharr продовжує залишатися мішенню для контрабанди діяльності, але наші співробітники CBP невпинні і використовують кожен доступний ресурс, щоб знайти і зупинити ці спроби контрабанди», - сказав директор порту Карлос Родрігес.

Інформаціяв розробці...



