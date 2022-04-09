Вони повідомляють, що близько 300 000 журі голосування двічі проголосували на виборах Конгресу

Una persona marca su papeleta de votación durante las elecciones para el Congreso y las coaliciones para elegir tres candidatos que irán a la primera vuelta de los comicios presidenciales, en Bogotá, Colombia, 13 de marzo, 2022. REUTERS/Luisa González

Згідноз ініціативою Колумбії Transparente, майже 300 000 журі голосування на останніх законодавчих виборах 13 березня проголосували двічі, один раз за столом, де вони здійснювали нагляд, а інший, на якому вони зареєстрували свої бюлетені.

На радіостанції RCN вони консультувалися з лідером цієї організації Серхіо Альцатом, який запевнив, що погані показники були розраховані.

«Це не було спонтанно, понад 600 000 журі голосування навмисно, умисно та заплановані реєстратором, змогли проголосувати двічі, саме так зробили більше 300 000 з них», - сказав він.

Згідно з наглядом, який вони здійснили, було встановлено, що ті, хто призначив стежити за виборами 13 березня, заплатили за столами, де вони виконували свою роботу, та за столом, де вони зареєстрували свої бюлетені.

«Це перевіряється протоколи, які контрастують з постановами про призначення, в яких вони голосують як журі голосування на посаді. Але в цьому ж місці і за іншим столом вони голосують як громадяни», - додав він на вокзалі.

Тим часом у звіті телевізійних новин Noticias RCN зазначено, що доказовий матеріал для цього подвійного голосування буде додано до скарги, яка була подана до Генеральної прокуратури , де вони вже розпочали процес у жовтні 2021 року.

Крім того, вони стверджували, що програмне забезпечення, яке вони використовували в РАГСі, дозволило профілювати присяжні на користь людям, близьким до реєстратора Олександра Веги.

«Присяжні виявили, що національний реєстратор сам послав профіль типів присяжних, які він обрав би для конгресменів та кандидатів в конгресі, щоб люди з цими профілями були обрані і що, в свою чергу, їх вибори сприяли їм», - сказав Альзат у цій новині.

Ці звинувачення відомі саме тоді, коли Генеральна прокуратура оголосила про дисциплінарне розслідування Vega щодо решти порушень, які мали б відбутися на виборах Конгресу.

Генеральний прокурор Маргарита Кабелло Бланко зазначила, що це рішення було прийнято на підставі повторних скарг, висловлених різними громадянськими та політичними секторами, та на аналізі інформації, що здійснюється прокуратурою, які відповідають множинним аномаліям, що сталися в розпал законодавчих виборів.

«Слідство прагне визначити, чи може реєстратор вчинити дисциплінарні правопорушення, пов'язані з передбачуваними порушеннями у відборі та вербування держави, а також можливим упуском функцій контролю за голосуванням та під час підготовки присяжних», -пояснив прокурор через відео.

Він також зазначив, що сторожовий пес відкрив попередній запит до деяких посадових осіб реєстратора щодо порушень, які мали місце в процесах реєстрації бюлетенів або передачі виборчих дільниць протягом дня голосування, в яких нова конформація Конгресу була визначена як суперечлива видає. єдині кандидати політичних коаліцій, які змагатимуться в першому президентському турі.

З іншого боку, він запевнив, що елітна команда прокуратури, що складається з чотирьох делегованих прокурорів, вже прийняла перші рішення щодо отриманих скарг 1600 та 400 скарг, визначивши, що відкрито 33 дисциплінарні провадження за можливі порушення вчинені журі за голосування, купівлю голосів, обмеження на виборця та помилки при реєстрації бюлетенів.

Розслідування Генеральної прокуратури прагне визначити, чи були перевищені його функції, вимагаючи біометричної ідентифікації виборців, нібито в незнанні правових положень, що регулюють це питання, а також порушення у виборі та прийомі на роботу компанії Indra Sistemas S.A. , через існування ситуацій, які поставили б під загрозу прозорість процедури відбору та закупівель цієї компанії та у випадку передбачуваного конфлікту інтересів».

Так само прокуратура прагне визначити, чи було «бездіяльність у своїх функціях щодо прийняття рішень, спрямованих на уникнення порушень та забезпечення належної пильності та контролю при попередньому підрахунку голосів, зважаючи на її функціональні обов'язки, а такожневиконання його функції через недоліки, недоліки або упущення в підготовці журі голосування.





ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: