Це положення в Калі про безпечну Страсний тиждень

Основний тиждень починається, і колумбійці готуються сумки до одного з найважливіших часів навколо туризму в країні. Так само всі місцеві адміністрації разом з компетентними органами мають різні заходи та контроль для забезпечення душевного спокою громадян та уникнення надзвичайних ситуацій; саме тому з мерії Сантьяго-де-Калі президент Хорхе Іван Оспіна вказав положення зі свого адміністрація. для оптимального потоку як валлекауканів, так і туристів в межах столиці Долини.

Президент Каленьоса зазначив, що з його адміністрації три основні фронти будуть розглянуті як план надзвичайних ситуацій для успішного проведення цього важливого поминання релігійного характеру, який таким же чином, невіруючі скористаються ним, щоб поділитися зі своєю сім'єю та відкрити для себе нове місць.

З огляду на високе споживання м'яса риби в цей час, Оспіна запропонувала Міністерству охорони здоров'я проводити постійне спостереження в центрах, де цей продукт вважається делікатним входом, необхідно дотримуватися особливої обережності. У свою чергу, закликає оголосити жовту тривогу, щоб своєчасно реагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію.

Вказівки міського голови були конкретними, щодо здоров'я, він пояснив: «Нам потрібне громадське здоров'я, щоб виконувати всі завдання щодо захисту громадян від будь-яких харчових отруєнь чи харчової інфекції, щоб його розвинути; вони повинні стежити за ланцюгом холоду, перевіряти, контролювати та контролювати різні продажі риби в місто Сантьяго-де-Калі, але також, що він декретує жовту тривогу, щоб лікарні мали всі можливості боротися з будь-якими надзвичайних ситуаціях в рамках Страсного тижня».

Єтакож 400 транзитних агентів, які супроводжують людей Каленьоса на шести виходах з міста, підкреслюючи основні, такі як: дорога до моря, вихід до Юмбо, Пальміра та Джамунді, муніципалітети, що оточують столицю Вальє-дель-Каука. У цьому випадку всі водії були запрошені з Секретаріату мобільності мати свій дорожній комплект та вогнегасник. Владабуде супроводжувати план виходу з цих вихідних, і він буде посилений для мосту в четвер та Страсну п'ятницю.

Контроль доріг буде здійснюватися як спільне завдання між адміністрацією, Міністерством транзиту та владою. З цього приводу мер Оспіна сказав: «Секретаріат мобільності несе відповідальність за розробку плану виходу та плану повернення, а також супроводження дорожніх охоронців до різних паркувальних місць, де відзначається Страсний тиждень; або на пагорбах опіки, або в різних церквах міста Калі». Крімтого, Pico y Placa залишиться в силі в звичайні дні, тобто: понеділок, вівторок і середу.

З іншого боку, однією з головних традицій «la caleñidad» є їхати до Буги або в межах самого міста; піднятися до Крісто Рея та пагорба Трьох Хрестів, плану, який зазвичай виконується як сім'я і прагне продемонструвати паломничну душу парафіян, саме тому обмеження та Положення робляться при підйомі на ці пагорби опіки, шляхом широкого розгортання між адміністрацією та поліцейськими органами.

За словами Хорхе Івана Оспіна, Секретаріату управління ризиками, повинен нести відповідальність за гарантування транзиту до пагорбів та церков, людьми Каленьоса.

«Повинен бути встановлений єдиний командний пункт (PMU), який повинен керуватися всіма завданнями та зобов'язаннями, які повинні бути при зростанні на опіки пагорбів Христа Царя або Трьох Хрестів. Тамповинні бути пильність і контроль, щоб він піднімався лише до 1 години дня, а також контролювати, щоб діти до 4 років, вагітні жінки, люди з ліквером або під психоактивним впливом не допускалися. Так само стежте за тим, щоб підйом просунувся лише через коридор Чіпічапе. Крім того, з Міністерством мобільності, юстиції та поліції проводиться ціле розгортання для забезпечення життя та безпеки громадян».

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