За оцінками США, Росія прагне мобілізувати понад 60 тисяч новобранців для збільшення своєї бойової потужності

FOTO DE ARCHIVO: Soldados rusos en un tanque durante unas maniobras realizadas en el óblast de Leningrado, Rusia, en esta imagen cedida publicada el 14 de febrero de 2022. Ministerio de Defensa de Rusia/Cedido a través de REUTERS

СполученіШтати повідомили, що Москва втратила від 15 до 20 відсотків бойової потужності і тепер намагатиметься мобілізувати понад 60 тисяч новобранців і резервістів на сході України для посилення захоплення східного Донбасу.

Кількість тактичних підрозділів в російському прикордонному місті Бєлгороді, в 80 кілометрах на північ від Харкова, збільшилася б з 30 до 40. Про це повідомив у п'ятницю високопоставлений чиновник оборони США.

Це означає, що за останні дні на схід країни ще 10 000 солдатів переїхали на схід країни, як пояснила американська мережа ABC News. «Ми віримо, що цей район слугуватиме районом для російських військ. Ми бачили ознаки того, що деякі підрозділи рухаються до Бєлгорода», - зізнався він.

Так само чиновник оборони США заявив, що Росія концентрує свою енергію та зусилля на півдні та сході країни. «Важко точно сказати, де кожен з них (солдатів), але ми бачили, як вони збільшуються», - сказав він.

Un alto funcionario de Defensa norteamericano informó que Moscú ha perdido entre el 15 y el 20 por ciento de sus fuerzas de ataque STRINGER | EFE

З іншого боку, він запевнив, що «боротьба» за останні вісім років в регіоні послужила тому, щоб обидві армії «знайомі» з місцевістю, населеними центрами і лініями зв'язку, тому він очікує «бійки з ножами». «Це може бути дуже кривавим і дуже потворним», - сказав він.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі минулого тижня заявив, що з'явилися повідомлення, які передбачають, що десятки тисяч резервістів мобілізуються для посилення російських підрозділів на кордоні з Донбасом після втрат своїх військ на півночі України.

Крім того, українські Збройні сили запевнили у вівторок, що Росія «перегрупуватиме війська» та «концентрує свої зусилля» на підготовці до військового наступу на сході країни, щодо Донбасу, де знаходяться самопроголошені Донецька та Луганська республіки.

«Метою є встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Російський ворог намагається поліпшити позиції підрозділів в оперативних районах Таврити і Південнобузького», - підкреслив Генеральний штаб української армії через повідомлення на своєму акаунті в соціальній мережі Facebook.

(З інформацією від Europa Press)

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