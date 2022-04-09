Міжнародна кампанія «Станзадля України» вже зібрала 9,9 млрд дол. США

European Commission President Ursula von der Leyen arrives to take part in a global event titled 'Stand Up For Ukraine' at the Palace on the Isle in Royal Lazienki Park in Warsaw, Poland, April 9, 2022. REUTERS/Kacper Pempel

Міжнародна донорська кампанія «Stand up for Ukraine» вже зібрала 9,9 млрд євро (9,9 млрд дол. США) на підтримку переміщених внаслідок збройного конфлікту в Україні як всередині країни, так і за її межами.

З цієї цифри Єврокомісія внесла $1 млрд. «Солідарність країн, компаній і людей у всьому світі дає трохи світла в цю темну годину», - сказав президент Комісії Урсула фон дер Лейєн.

Що стосується решти донорів, то 5 мільярдів євро належать до кредитів та грантів європейських державних фінансових установ, таких як Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Банк розвитку Ради Європи.

Volodimir Zelensky y Justin Trudeau en pantallas durante la ceremonia de "De pie por Ucrania" en Varsovia (REUTERS/Kacper Pempel) REUTERS

ЄІБ, який вже виплатив 668 мільйонів євро для задоволення нагальних казначейських потреб Уряду України, надає програму 4 млрд євро на 2022 та 2023 роки, щоб допомогти містам та регіонам країн-членів ЄС «задовольнити нагальні інвестиційні потреби та виклики, пов'язані з прийомом та інтеграція військових біженців з України».

Інші 4,1 мільярда євро - це фінансові внески та пожертви для внутрішньо переміщених осіб та біженців , вчинені урядами, підприємствами та приватними особами по всьому світу.

«Ми продовжуватимемо надавати підтримку, і коли бомби перестануть падати, ми будемо допомагати українцям відбудувати свою країну. Ми будемо продовжувати виступати за Україну», - сказав фон дер Лейєн.

Кампанія була оголошена 26 березня Європейською Комісією та Урядом Канади у відповідь на звернення президента України Володимира Зеленського.

La ceremonia de la campaña de recaudación de fondos por Ucrania "De pie por Ucrania" (REUTERS/Kacper Pempel) REUTERS

«Ми й надалі підтримуватимемо невиправданну війну українського народу, переміщеного (Володимиром) Путіним. Будь то їжа, вода, притулок або медична допомога, ми будемо продовжувати підтримувати вас і надавати необхідну допомогу. Мистоїмо за Україну», - заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Із загальної кількості зібраних 1,8 мільярда піде внутрішньо переміщеним особам, а 7,3 мільярда — до країн, які приймають біженців.

Українах ЄС розміщено понад чотири мільйони українців, яким будуть спрямовані кошти на харчування, житло, медичну та освітню допомогу та працевлаштування.

На заключному заході, проведеному в палаці Лазенків у Варшаві, присутні на заході як Фон дер Лейєн, так і президент Польщі Анджей Дуда, та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який брав участь у відеоконференції, висловили свою солідарність з українським народом.

Cascos Blancos asistiendo a desplazados en Ucrania

За даними міжнародної організації Global Citizen, відповідальної за ініціативу, було вирішено, що у Варшаві відбудеться кінець кампанії «на визнання видатної ролі польського народу у розміщенні 2,5 млн біженців» з України.

«Сьогодні ми підтримуємо мільйони біженців з України та людей, які потребують. Ми вже багато зробили, але найближчим часом Україна потребуватиме значної фінансової підтримки. Така підтримка, яку західні країни отримали після Другої світової війни: новий план Маршалла для України», - сказав Дуда в коментарях, зібраних офіційним польським інформаційним агентством PAP.

Президент Зеленський заявив, що «через 45 днів після теракту найбільшої країни світу в агресії, Україна, найбільша країна світу в мужності», «об'єднала демократичний світ».

Це закінчилося закликом, що «з поваги до мужності, яку заслуговує український народ», всі глядачі «переконують своїх політиків» відправити зброю в свою країну і накласти подальші санкції проти Росії.

Desplazados ucranianos por la guerra

Під час конференції транслювалося відео з повідомленнями європейських лідерів, серед яких президент іспанського уряду Педро Санчеса,який підкреслив, що «світ повинен бути об'єднаний, щоб допомогти Україні впоратися з жахливою гуманітарною кризою».

Крім того, представники кількох неурядових організацій та волонтерів були запрошені поділитися своїми свідченнями та пояснити, якою була їхня робота у розміщенні та наданні допомоги біженцям у різних куточках Польщі.

За підрахунками, через війну було переміщено понад 6,5 мільйонів українців, половина з них за межами своєї країни, а близько 2,5 мільйона з них прибули до Польщі.

Кампанія «Stand Up for Ukraine» зібрала підтримку тисяч людей по всьому світу, які висловили свою підтримку жертвам війни повідомленнями, розміщеними в соціальних мережах.

Серед особистостей та артистів шоу з усього світу, які приєдналися до цієї ініціативи, є Алехандро Санц, Енні Леннокс, Біллі Ейліш, Демі Ловато, Елтон Джон, Х'ю Джекман, Хуанес, Кеті Перрі, Мадонна, Майлі Сайрус, Pearl Jam, Shaquille O'Neal, U2 та багато іншого.

Зінформацією від EuropaPress та EFE

Продовжуйтечитати: