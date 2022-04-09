п'ять ключів до першого туру президентських виборів Франції

FILE PHOTO: A combination picture shows five of the twelve candidates for the 2022 French presidential election, L-R: Marine Le Pen, leader of French far-right National Rally (Rassemblement National) party, French President Emmanuel Macron, Jean-Luc Melenchon, leader of far-left opposition La France Insoumise (France Unbowed - LFI) political party, Valerie Pecresse, head of the Paris Ile-de-France region and Les Republicains (LR) right-wing party candidate, Eric Zemmour, French far-right commentator and leader of far-right party "Reconquete!", after the official announcement in Paris, France. Picture taken in 2021 and 2022. REUTERS/Staff/File Photo

Перший тур французьких президентських виборів, які відбудуться завтра, в неділю, повинен буде відповісти на п'ять основних питань.

ЧИПЕРЕВЕРШИТЬ ПЕРО МАКРОНА?

Жодне опитування не передбачає цього, але тенденція полягає в тому, що ультраправа Марін Ле Пен просувається протягом декількох днів, тоді як кандидат на перевибори, центрист Еммануель Макрон, залишається застійним.

У деяких опитуваннях навіть різниця між ними становить менше трьох пунктів, що знаходиться в межах похибки. Якщо ця динаміка продовжиться, крайній правий кандидат міг би досягти дуже символічної перемоги цієї неділі, яка послужила б трампліном для другого туру, який відбудеться 24 квітня.

Для цього він має хороший резерв голосів серед тих, хто зараз вибирає ультраправого Еріка Земмура (9% від наміру голосування), який відзначив спадну траєкторію на опитуваннях.

Macron y Le Pen en una reunión de 2019 (Reuters) REUTERS

Це був би особистий успіх для кандидата, який бачив, як багато її головних союзників відмовляються від неї на користь Земмура і що вона побачить затверджену стратегію згладжування найбільш суперечливих осей своєї програми, таких як імміграція чи антиєвропеїзм.

ЧИДОСЯГНЕ МЕЛЕНЧОНДРУГОГО ТУРУ?

Ліва кандидат повторює те, що бачить у другому турі, хоча найоптимістичніші опитування ставлять йому 4 бали від другого місця.

Але Жан-Люк Меленшон, який у віці 70 років стикається зі своїм третім раундом на Єлисейській, прискорюється у заключному відрізку із закликами до «корисного голосування», намагаючись об'єднати лівий електорат.

Це чіткий заклик до виборця еколога Янніка Джадота (5% намір проголосувати), комуніста Фабіена Русселя (3%) та соціалістичної Енни Ідальго (2%), яка може дати йому поштовх, який йому потрібен, щоб подолати Ле Пен і уникнути віч-на-віч п'ятироків тому.

ЗАПИСУТРИМАННЯ?

Рівень участі є великим невідомим цього першого раунду, оскільки його остаточний відсоток багато в чому залежатиме від результатів. Існує кілька опитувань, які гарантують, що утримання може бути приблизно або вище 28,4%, подібно до 2002 року, найвищого в історії п'ятої республіки.

У розпал пандемії та війни в Україні кампанія викликала менший інтерес, ніж в минулому на президентських виборах, переважних виборах французів, які зазвичай призводять до 80% перепису населення до опитувань.

La apatía domina el ambiente político (Reuters) REUTERS

Майже дві третини французів кажуть, що вони не зацікавлені в цих виборах, і 12% навіть зізналися, що не знали, що в цю неділю був день виборів.

Поруч із питанням участі є питання про те, що не визначилися, оскільки майже третина тих, хто каже, що піде голосувати, кажуть, що вони все ще не знають, за кого або кажуть, що можуть змінити бюлетені в останню хвилину.

ЧИМАТИМЕ ПОМІРНЕ ПРАВЕ КРИЛО СВІЙ НАЙГІРШИЙ ІСТОРИЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ?

Через п'ять років після того, як вперше відсутнє з другого туру, помірне право знову на шляху до того, щоб не опинитися у вирішальному поєдинку, і, якщо опитування правильні, його кандидат, президент Паризького регіону Валері Пекресс, вказує на найгірший результат в історії партії Жака де Голля, Жак Ширак або Ніколя Саркзой.

У 2017 році колишній прем'єр-міністр Франсуа Фійон, обурений корупційним скандалом, був менш ніж за півмільйона голосів від побиття Ле Пен, але в кінцевому підсумку залишив партію «Галліст» з другого туру вперше в своїй історії.

Обраний в первинному закритому для бойовиків, Пекресс впав на опитуваннях, приблизно до 9%, проведених останніми опитуваннями, які вже почали відкривати внутрішні рани між прихильниками найважчого і помірного крила.

СМЕРТНИЙУДАР ПО СОЦІАЛІСТИЧНІЙ ПАРТІЇ?

Кандидат в соціалістичну партію, мер Парижа Енн Ідальго, не змогла змусити свою кампанію пронизувати ліві, і опитування поставили її на 2%, навіть нижче порогу, при якому держава повертає витрати на кампанію (5%).

Далекий крик навіть від 6,4%, які Бенуа Хамон мав у 2017 році, який підписав найгірший результат в історії партії Франсуа Міттерана, через п'ять років після того, як Франсуа Олланд став другим соціалістичним президентом, обраним загальним виборчим працем.

Дебакл, який оголошується, може поставити під сумнів виживання партії, розірвану між лінією Ідальго та першою секретарем Олів'є Фор.

(З інформацією від EFE)

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