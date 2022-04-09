«Коробка» виклик: Гамма здивувала і залишила свою комору повною в цьому новому циклі

Після реорганізації, яка відбулася в командах з приходом нового циклу на змагання, претенденти опинилися з нагороджувальними сюрпризами, оскільки тепер кожен капітан чи переможець у різних викликах, що виникають на цьому етапі, матиме можливість взяти ключі до куба, простір, де вони можуть насолоджуватися з іншим конкурсантом переваги тріумфу.

Першим, хто насолоджувався кубом, став Тарзан, який запросив Порто супроводжувати на ніч, поїсти, випити келих вина і повернутися додому з оновленою енергією.

«Порту, я дійсно повірив у вас. Att: Тарзан. Запрошення сьогодні, я буду чекати тебе в моїй коробці», - написав капітан Альфа своєму колишньому товаришеві по команді.

Поки це відбувалося в новому просторі, команда Beta все ще говорила про реструктуризацію, яку змагання пережили минулого дня, там Сета, її капітан, висловив, що прийшов до думки, що Альфа залишиться з тими ж членами, з яких він розпочав.

Незважаючи на гарний час, яким насолоджувалися Тарзан і Порто, капітан команди «Альфа» випив кілька напоїв і наважився попросити свого колишнього партнера про поцілунок, однак зі словами учасника їй було досить незручно і вважала за краще спати на дивані на першому поверсі куба.

El Cubo, el nuevo espacio en el que dos participantes se podrán relajar después de haber salido vencedores en la competencia. Tomado de Canal Caracol en vivo

«Я не знаю, чи я сьогодні лягаю спати, не цілуючи тебе, але я дуже хочу тебе поцілувати... коли я спав з тобою тієї ночі, я б поцілував, але сьогодні прошу тебе поцілунок... якщо ти мене сьогодні не цілуєш, я просто не Тарзан», - сказав переможець Виклику капітанів.

Пізніше, за кілька хвилин перед сном, зухвалий заявив про свою любов до Порту і знову відкинула його, тому він виправдав ситуацію і впав на підлогу, щоб плакати, кричучи, що залишили інших зухвалих, які знаходилися біля розкішної кабіни, дещо злякалися.

Tarzán se lamentó después que Porto lo rechazara para darle un beso. Tomada de Canal Caracol en vivo

«Порту! Я люблю тебе, все, що я хочу, - це поцілунок... ти завжди граєш з почуттями людей, і сьогодні ти граєш зі мною», - стверджував Тарзан.

У цьому випробуванні один учасник з кожної команди подолав по кілька перешкод, поки не дійшли до кошика, де взяли в руки м'яч, звідти повернулися за тими ж очками і повинні були кинути м'яч в ямку в кінці корту і спробувати забити з першої спроби. Якщо це було неможливо, члени команди, які були в цей момент, повинні були відновити м'яч і повернути його в глечик, щоб спробувати забити його знову.

Desafío The Box competencia de Sentencia y Hambre. Tomada de Canal Caracol en vivo

Першими отримали дев'ять очок члени команди «Гамма», які швидко подолали своїх опонентів блоками, щоб не допустити їх обгону, і тим самим зберігаючи комору повноцінною ще один цикл. На другому місці опинилася Альфа, якій довелося вибирати між взяттям додому нутрощів та картоплею або сушеною рибою та маніокою, вибравши другий варіант.

Desafiantes compitiendo por quedarse con la alacena llena y no pasar hambre en un nuevo ciclo. Tomada de Canal Caracol en vivo

На третьому місці і без можливості годування опинилася команда Beta, яка також взяла вирок жилет для Саміра.

Samir, de Beta, debido a las nuevas alianzas entre Alpha y Gamma es el nuevo sentenciado a portar el chaleco. Tomada de Canal Caracol en vivo.

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