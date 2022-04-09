Sheinbaum і Monreal розкритикували INE за попередження про те, що відкликання мандату може бути визнано недійсним

Після того, як кілька чиновників так званої «четвертої трансформації» минулого тижня порушили виборчу заборону, сприяючи голосуванню на користь президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора в популярній консультації щодо скасування мандата, президент Національного виборчого інституту (INE) Лоренцо Кордова попередив, що порушення закону можуть призвести до скасування процесу Виборчого трибунал судової влади Федерації (TEPJF).

У зв'язку з цим глава уряду Мехіко Клавдія Шейнбаум відповіла цієї п'ятниці на своїй прес-конференції, що це буде «останньою краплею» для демократичних навчань, які відбудуться цієї неділі, 10 квітня, будуть визнані недійсними. Варто відзначити, що вона була однією з чиновників, які порушили заборону, беручи участь в мітингу біля пам'ятника революції.





Він запевнив, що режисери настільки прив'язалися до посади, що думають, що вони є INE.

Нарешті, він сказав, що члени INE, далеко не використовують соціальні мережі для просування популярних консультацій, присвятили себе утриманню, що він вважає ненормальним. «Це здається вам нормальним? Що виборчий радник, присвятіть себе у своєму твіттері, щоб напасти на главу уряду. Мені це не здається нормальним», - підкреслив він.





Зі свого боку, координатор Морени в Сенаті Рікардо Монреал описав висловлювання Лоренцо Кордови як недоречні, крім того, що, запевнив він, вони мали намір перешкодити участі громадян у відкликанні мандату.

«Президент INE заявив, що існує ймовірність того, що ця вправа відкликання неопублікованого мандату, вперше реалізованого в нашій країні, може бути скасована. Він каже, що через нестиковки та втручання державних службовців, які діяли поза законом, це не тільки несвоєчасне вираження та декларування, але покликане перешкоджати участі громадян»,

Кандидат у президенти, що можливість анулювати відкликання мандата за порушення виборчої заборони, погано обіцяє демократії, оскільки виборчий орган «повинен закликати до участі та вести себе стримано та неупереджено».

Монреал вказував, що поляризація і протистояння між ІНЕ, главою федеральної виконавчої влади і політичними суб'єктами не пощастило, адже вона створює не тільки перешкоду для громадян для здійснення свого голосу в цьому механізмі прямої демократії, а й впливає на демократію країни.

З цієї причини він довіряв, що цей етап труднощів, що впливають на довіру громадян, незабаром можна подолати, і повторив, що він скористається своїм правом скасувати свій мандат цієї неділі.