El colombiano Nairo Quintana, en la etapa del Tour de Francia disputada el domingo. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO/Archivo

Велосипедист Boyacense Наїро Кінтана з Arkea Samsic розпочне нове змагання цієї неділі на Tour de Turquía 2022, гонці, яку він ніколи не робив і яка наповнює його команду та шанувальників очікуваннями, будучи однією з найбільш ймовірних завоювання титулу.

Виробниккави готовий дебютувати в тому раунді, після чотирьох перегонів на дуже високому рівні, оскільки поки Кінтана завершила два етапи перемоги і дві перемоги в загальному рейтингу: в Приморські Альпи і Тур де ла Прованс до цього року.

Nairo Quintana y el equipo que lo acompañará en el Tour de Turquía 2022. Foto: Arkea Samsic

Наіро також показав себе в хорошому стані, вигравши 5-е і 4-е місце в цілому в Паризькій Ніцці та Вуельта-Каталонії проти дуже сильних суперників, таких як триразовий переможець Vuelta España, Primoz Roglic та португальця Жоао Алмейда, який також сильно виділявся в цьому році.

Окрім Наїро, у змаганнях будуть інші колумбійці, такі як його брат Дейер, який стане його найважливішим збройником на горі; Брендон Рохас з бункером Дроном Андроні Джокаттолі та Йохан Гарсія з Сея Сільською де Еспанья.

У гонці буде більше 1200 загальних кілометрів і 12 гірських перевалів, в яких головними героями стануть виробники кави.

Тур Туреччини 2022 матиме вісім етапів і триватиме між 10 і 17 квітня, починаючи з першого дня Бодрума, до Кушадаса близько 202 км, де будуть перевали середньої гори.

Другийетап буде довжиною 156 км і буде між Сельчуком (Ефесом) та Алаваті. Там спринтери будуть головними дійовими особами, тоді як фаворити подбають про те, що буде третій етап, який матиме переважно плоский макет і який може мати ділянки, де боліли перехресні вітри.

Між Ізміром (Конак) і Манісою (Spil Milli Park) пройде четвертий день з маршрутом 146,3 км. Альпіністамдоведеться проявити пильність, так як маршрут має всього один гірський перевал 1-ої категорії, але це буде в останніх 13,9 кілометрів і дозволить попередньо визначити загальну класифікацію.

Спринтери на п'ятий день матимуть ще один шанс домагатися перемоги на відстані 186 км , починаючи від Маніси до Айвалика, тоді як на 6-му етапі схили поставить найбільшу складність дня між Едремітом (Акчай) та Eceabat (57.Alay Şehitliği) місцями, розділеними 201,5 км.

Сьомийетап, середня гора, знову з'являється з двома гірськими перевалами між Геліболу та Текірдаг, який має 131 км, а останній день, восьмий, буде в столиці Стамбулі, близько 137 км маршрутуі де ланцюг позначить кінець, хоча у нього буде лише підйом 3-ї категорії де новий буде відомий чемпіон османського раунду.

Можна сподіватися, що Наїро Кінтана зможе досягти цього нового тріумфу за свій рекорд, свою команду та Колумбію, які завжди підтримували його в різних змаганнях, в яких він виступав до цих пір у 2022 році.

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