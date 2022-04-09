Філартронічний концерт, електронна музика переймає Медельїн філармонію

Наступноїсуботи, 23 квітня, Медельїн філармонічний оркестр не вивчатиме репертуар жодного майстра класицизму чи романтизму, ні складнощів сучасної музики, для цього концерту він залишає їх осторонь длявиконання пісень Пола Ван Дика, Девіда Гетта, Coldplay, Sia, Avicii .

Цей концерт є частиною різноманітного музичного сезону і відсвяткує День Землі завдяки симфонічним аранжуванням Хуліо Сезарсьєрра, які змусять оркестр мікс жити зі звуками, які рухають світ.

З цієї нагоди режисерами стануть Тетяна Перес-Ернандес та Хуліо Сезар Сьєрра, які представлять поєднання звуків та відчуттів любителям електронної музики.

Перес-Ернандес нещодавно був призначений новим режисером-резидентом Filarmed. Вона є колумбійською віолончелістом і диригентом з великим досвідом оркестрової та камерної музики. Має ступінь магістра віолончелі та магістр диригування оркестру. Він керував симфонічними оркестрами EAFIT, Iberacademy, ансамблем оркестру Симона Болівара Венесуели, Metropolitana del Eje Oeste, серед інших.

З іншого боку, Хуліо Сезар Сьєрра є кіномузичним композитором і є аранжувальником, продюсером та композитором для Будапештського симфонічного оркестру, Македонського симфонічного оркестру, симфонічних оркестрів Сіетла, філармонії Боготи та філармічних оркестрів, серед інших. Аранжувальник та продюсер нагород Латинської Греммі, Вінья-дель-Мар та Ло Нуестро Awards, серед інших.

ТеатрUniversidad де Медельїн станесценою для цього концерту в суботу, 23 квітня, о 18:00.

Квитки доступні на сайті Latiquetera.com, в Premium Plaza або на центральній площі Ла-Тікетера Ітагуї.

Медельїнський філармонічний оркестр вперше номінований на премію «Класичні інновації: NEXT», нагороду, яка визнає ініціативи, які впливають на їхні громади, проектами, які пов'язують музику з соціальним та солідарним контентом управління.

Поряд з філармонією є двадцять номінантів, з яких будуть обрані десять фіналістів, які візьмуть участь, наступного травня в Ганновері, Німеччина, на фінальний приз.

Номінація Filarmed надається за видатну роботу з дітьми, молоддю, пенсіонерами, приватними компаніями, місцевими громадами, дитячими рок-групами, поп-співаками, колишніми учасниками бойових дій, студентами музики та всесвітньо відомими артистами.

Ці номінації дають 15 музичних журналістів та експертів з 13 країн, які складають комітет, членом якого є Маурісіо Пенья, який підтримує номінацію Filarmed, оскільки «це, мабуть, найуспішніший приклад приватного оркестру в Колумбії. Як некомерційна організація оркестр розробив модель управління, в якій музика, соціальна відповідальність, а також співтовариство та корпоративні відносини перетинаються, щоб надати громадянам Медельїна різноманітний музичний досвід у різних місцях та на різних етапах їхнього життя».

Варто пам'ятати, що Медельїнський філармонічний оркестр вірить у музику як агента соціальної трансформації та перетворює свої зусилля на проведення бурхливих програм, які обслуговують нейрорізноманітну молодь, жертви та колишні учасники бойових дій колумбійського збройного конфлікту, дітей у сільських умовах постраждала від насильства та торгівлі наркотиками, молоді люди, які є сліпими, медичні працівники з усієї країни.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: