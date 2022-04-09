Педро Кастільо просить Конгрес скасувати закон, який обмежує питання довіри

Президент Педро Кастільо та прем'єр-міністр Анібал Торрес представили ініціативу Конгресу Республіки, запропонувавши скасувати Закон 31355, який обмежує використання питання довіри і був затверджений за наполяганням у жовтні 2021 року. Документ був отриманий 8 квітня Бюро частин Законодавчого органу.

Це була б друга спроба виконавчої влади проти цього правила, тоді якщо Ви подали скаргу до Конституційного Суду (ТК) і що Суд визнав її неприпустимою.

Закон, який зараз діє, зазначає, що виконавча влада може ставити питання довіри лише до питань, що входять до його компетенції, пов'язаних з його урядовою політикою, але не через затвердження конституційних реформ або тих, що впливають на виняткові та виняткові процедури та компетенції парламенту.

Законопроект буде надіслано до парламентської групи під керівництвом Патрісії Хуарес, Комітету з питань конституції та правил, де інші ініціативи виконавчої влади вже ігнорувалися. Однак конгресмен Віктор Кутіпа (Вільний Перу) сказав, що попросить пріоритет, «тим більше на етапі, в якому ми перебуваємо».

ЩОСАМЕ ПРОПОНУЄТЬСЯ?

Що конкретно пропонується офісом, - це скасування Закону № 31355 «Закон, який розробляє реалізацію питання довіри, регульованого останнім абзацом статті 132 та статті 133 Політичної конституції Перу».

ЯКІПРИЧИНИ ВИ ДАЄТЕ ДЛЯ ЙОГО СКАСУВАННЯ?

З новим проектом, представленим президентом і прем'єром, представлені аргументи форми та суті, які він мав раніше.

1. Стверджує, що це порушує поділ влади

В якості першої причини він стверджує, що закон перешкоджає правильному поділу повноважень, обмежуючи причини, за якими виконавча влада може вимагати питання довіри. У ньому вказується, що цей принцип (поділ влади) є опорою в складі держави, підтримуваний самою Конституцією (стаття 43) і рішеннями ТК. Однак «це не можна розуміти як абсолютний поділ між компетенціями різних органів».

«Ця відступпрагне зберегти баланс між повноваженнями та їх співпрацею для належного здійснення своїх функцій та правильного розвитку демократичного життя нашої Держави», - йдеться у документі.

2. Він стверджує, що питання довіри не може бути обмежено юридичною нормою

У тексті зазначається, що ТК раніше вказував, які повноваження питання довіри і за яких обставин може їх вимагати виконавча влада, де спочатку вказує, що ця цифра вже «відкрито» регулюється в Конституції. Таким чином, «він не може бути змінений звичайним законом, оскільки це суперечить існуючим формальним обмеженням для зміни будь-якого конституційного положення».

«(...) надання специфічного змісту невизначеним елементам та поняттям, що стосуються відносин між виконавчою та законодавчою без дотримання регулярної процедури, є порушенням правил конкуренції, що породжує інституційний дисбаланс, піддаючи одну владу іншій», - додає він.

Це означає, що виконавча влада стверджує, що для того, щоб щось змінити в питанні довіри, оскільки це міра, що міститься в Конституції, вона повинна дотримуватися процедур конституційної реформи (стаття 206).

«(...) забороняє питання довіри займатися конституційними реформами, має прямий вплив на прерогативу спрямування загальної політики уряду, яку Президент Республіки має в президентському режимі, такому як наш», - пояснює він.

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