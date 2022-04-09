Паті Чапой накинувся на Гуссі Лау за викриття романтики з Анжелою Агілар: «Це зрада»

АнгелаАгілар з'явилася у відео пару днів тому, де вона згадала про порушення почуття, оскільки деякі образи її з її новим романом, Гуссі Лау, людиною, яка є На15 років старше її.

Будучи дуже постраждалою від ситуації, її колеги в середині незабаром надіслали всю підтримку співачці хітів, таких як « Де вони бачать мене», «Ваша кров на моєму тілі » або Елла, що дала вам.

Таким був випадок Ана Барбари, великоїподруги династії Агілар, яка нагадала 18-річній, що скандал не визначив її людина.

«Я люблю тебе і ти королева з дуже красивою душею, а головне, ти довіряєш, тому що ти хороший! І це найбільший скарб, який може мати людина!» , Співачка групи написала в Instagram.

Ángela Aguilar es una de las cantantes más queridas en el medio (Foto: Youtube/DAZN)

Але вона була не єдиною, оскільки Паті Чапой, відомий тим, що є господарем Вентанеандо, вирішив віддати свою позицію з цього питання і був проти дій, вжитих Гуссі Лау.

Все це сталося під час вечірньої програми, де ведучі почали обговорювати сильні суперечки Анжели Агілар. Зіткнувшись з цим, Чапой зауважив в першу чергу, що він не згоден з відносинами, але це було не тому, що він не хотів, щоб мексиканський регіональний співак знайшов любов, а що його партнер дуже погано справлявся з ситуацією.

«Дівчина зробила дуже добре, я згоден (...) ГуссіЛау миє руки відео», - сказав Чапой, посилаючись як на заяву про те, що Ангела Агілар випустила у своїх мережах, так і на аудіовізуальний матеріал, який циркулював в Інтернеті, де переможець Греммі зазначив, що образи з виконавцем просочилися, тому що він поділився зі свого близького друзів Instagram мить з нею, але той «хтось» з її контактів повинен був зробити інформацію загальнодоступною.

El público también envió su apoyo a Ángela (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

У зв'язку з цим водії почали дискутувати і погодилися, що якби пара погодилася, що вони залишать все приватним, той факт, що Гуссі Лау поставив би інформація про Анжелу і його в мережах не була б правильною, тому що це не було домовленостей.

«Це зрада». Паті Чапой сказав без зайвих прихильностей.

У аудіовізуальному, який поділився в соціальних мережах, наймолодша співачка династії Агілара згадала, що її дуже пригнічувала те, як розвивалися події, оскільки вона відчувала, що її конфіденційність серйозно порушена.

Ангела Агілар сказала, що відчувала себе порушеною у своїй приватності, коли вона була предметом витоку деяких фотографій Відео: Інстаграма/ @angela_aguilar_

«Мені сумно, підведу, не можу повірити, що я роблю це відео; моя душа болить. Я відчуваю себе порушеним, відчуваю себе порушеною можливістю мати власну приватність, вміти вирішувати про своє життя, своє тіло, мій образ», - засудила вона у кліпі.

Що стосується випущених зображень, Анджела сказала, що довіряє людині, яка змусила її відчувати розчарування, оскільки зображення, які циркулюють, впливають не тільки на її приватне життя, але і в робочому секторі.

«Це вплинуло на мене фінансово і любовно, не кажучи вже про те, яке обличчя я можу дати своїй родині?... Хоча я не погодився, я поставив себе на позицію, на цій посаді, і це було неправильно зі мною; і це була моя помилка», - пояснила Ангела

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