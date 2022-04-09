Військові сили захопили шість земснарядів і завдали серйозного удару проти незаконного видобутку корисних копалин в Антіокії

В останні години ВМС Колумбіїв ході спільних операцій з Національною армією та за погодженням з Корпусом технічного розслідування (CTI) Генеральної прокуратури вдалося захопити шість земснарядів на річці Каука в департаменті Антіокії.

Операція проводилася в муніципалітеті Кавказу, на річці Каука,де в флаггранті було захоплено 12 особин, яких вилучили шість всмоктувальних драг водолаза типу, які використовувалися для незаконного видобутку корисних копалин в цьому районі відомства.

суб'єкти, які не представили ні юридичну документацію земснарядів, ні дозволи на здійснення видобутку корисних копалин, були передані на об'єкти CTI в муніципалітеті Кавказу, для переслідування злочину незаконної експлуатації родовищ корисних копалин та інших корисних копалин, відповідно до положення статті № 388 колумбійського кримінально-виконавчого кодексу.

28 березня також в рамках плану Артеміди було вилучено 12 земснарядів, які використовувалися в незаконній гірничій діяльності, а двоє громадян Бразилії були захоплені в спільній операції Національного флоту, Армії та поліції, а також за погодженням з Генеральною прокуратурою, Міністерством навколишнього середовища та національних парків у прикордонній зоні з Бразилією.

Операція відбулася в Пуерто-Франко, в Національному парку Пуре, де міністр оборони Дієго Молано вказав, що техніка та затримані займалися незаконнимвидобутком золота, «у секторі, що належить колумбійцям, та спадщині цієї країни».

Крім того, чиновник нагадав, що минулого року в Раді Безпеки можна було визначити, що «існує загроза проти цього природного парку пюре шляхом експлуатації незаконного видобутку в Колумбії земснарядами, які піднімалися з Бразилії вздовж річки та загрожують забрудненню цього притока».

Варто пам'ятати, що 12 березня нагляд за транспортом після проведення інспекційних візитів в район та отримання інформації показав, що на Національному маршруті Ярумал є ситуації, які загрожують збереженню інфраструктури та впливають на безпеку дорожнього руху для користувачів, таких як погіршення прилеглого схилу внаслідок незаконного видобутку корисних копалин, відсутність вивісок та стоянки транспортних засобів, що використовуються для передачі нерегулярно видобутого матеріалу, серед інших.

Наглядач транспорту Уілмер Арлі Салазар Аріас в той час заявив, що «в цьому випадку очевидно, наскільки незаконний видобуток загрожує збереженням транспортної інфраструктури, безпеці експлуатації транспорту та цілісності користувачів, враховуючи, що ця діяльність ведеться в схил високої землі, що прилягає до дороги, що також завдає шкоди навколишньому середовищу».

Це перший раз, коли такі екстрені заходи були замовлені через такий випадок, оскільки видобуток поблизу доріг викликає неминучу небезпеку і впливає на безперервність надання транспортної послуги, впливаючи на флору і фауну, а також дорожню інфраструктуру через падіння матеріалу, який би генерувати можливі закриття, які вплинули б на економіку регіону та країни.

Керівник також зазначив, що «важливо підкреслити, що в цій сфері може статися колапс з подальшим закриттям цього важливого маршруту, з серйозним впливом на мобілізацію харчових продуктів, створюючи тривожний економічний вплив».

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