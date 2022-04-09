Мігель Торрес, письменник, який зобразив 9 квітня, 74 роки після смерті Гайтана та Ель Боготазо

ВУЗЬКІСТЬПАМ'ЯТІ

Порошок того дня був найбільш інтенсивним за останні 100 років нашої історії. Кров і вогонь, що поширився 9 квітня 1948 року, все ще залишають сліди і сьогодні. Того дня, хто в Ель-Боготазо, вони не лише вбили Хорхе Елієсер Гайтана, вони закінчилися ідеєю країни, яка вимагала змін у час глибококорінних звичаїв та радикальних примх. Багато було написано і зроблено навколо цієї дати. Вірші, оповідання та романи; нариси, біографії та дисертації; фільми, короткометражні фільми та серіали, п'єси, перформанс, все, навіть плакати та футболки. 9 квітня 74 роки тому все ще, в деякому роді, 9 квітня сьогодні. Ми в 2022 році і полум'я все ще відчувається, чутні крики, і кров тече, яка з 1948 року не перестала бігати.

9 de abril de 1948. El caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. (Fotografía de Luis Alberto Gaitán, restaurada a color por Leonardo Ortiz)

Того дня Гайтан помер, і країна померла. Він був настільки мертвий, потоплений у своєму сморіді, що ще перебуває в стадії гниття. Хуан Фернандо Рамірес Аранго каже, що в дописі у Facebook сьогодні він присвятив себе згадуванню того факту, що через вісім днів після гекатома 78-е видання журналу Semana почне поширюватися з заголовком на обкладинці: «Столиця країни підніметься зі свого попелу». Цей заголовок буде розроблений на сторінці 5 журналу, даючи подробиці того, що сталося тієї страшної п'ятниці 40-х:

«Гайтан прибуде до свого офісу, розташованого на 7-й гонці № 14-35, на третьому поверсі будівлі Агустін Ньєто, о 8 годині ранку, він спав ледве чотири години, починаючи з ночі до цього, четвер, 8 квітня 1948 року, він захищав лейтенанта Хесуса Марії Кортес, звинуваченого у смерті журналіста Еудоро Галарса Осса в публічна аудиторія: «Гайтан захищав солдата і одноголосно отримав виправдувальний вирок від присяжних сумління. Після старання він поїхав до ресторану Morrocco, з метою перекусити перед тим, як піти на пенсію, щоб відпочити в своїй резиденції, куди він прибув о 4 ранку». Решту ранку підхопила б та професійна перемога, описана в той час як його «останній тріумф». Близько полудня в офіс почнуть приходити кілька його друзів: лікар Педро Елізео Крус, Алехандро Валлехо (співдиректор Jornada), Хорхе Паділья (скарбник Боготи) та ліберальний політик Плініо Мендоса Нейра, який запросив би Гайтана та інших на обід: «Я приймаю, але попереджаю вас, що я попереджаю вас, що я я дорогий», - відповів начальник партії і щасливо сміявся» (...). Опинившись на вулиці, п'ять друзів будуть розділені на дві групи: «Ідіть вперед, взявши руку Гайтана в руку, Мендоса Нейра просунулася. За ними стояли Крус, Паділья і Валлехо». Як тільки перші виграли платформу і зробили два кроки до вулиці, три детонації будуть почуті поспіль, а четвертий через кілька секунд: «Гайтан впав назад. Всі три удари вдарили його. Ніхто не торкнувся кімнати. Годинник Сан-Франциско відзначили півторагодини дня. З курим револьвером в руці вбивця відступив. Народ переповнений, і лікар Круз став на коліна, щоб слухати пораненого чоловіка. «Він все ще живе, він все ще живе, - сказав він».

El caudillo liberal, retratado minutos después de su deceso. (Fotografía de Luis Alberto Gaitán, restaurada a color por Leonardo Ortiz).

Гайтан буде доставлений в таксі в Центральну клініку, розташовану в п'яти кварталах від інциденту, на 12-й вулиці № 4-44. Там його відвезуть безпосередньо до операційного столу, де йому оперують доктор Крус та сім інших колег. Коли вони здійснювали переливання крові, Клініка була б наповнена людьми: «Всі очі відбивали тугу, здивування, очікування, страх. Потрібно було закрити вхідні двері. Зростаюча чутка голосів дійшла до кімнати, де працювали лікарі, і скупченість перешкоджала швидкому руху практиків та медсестер. На грандіозному порталі вони б'ють кулаками з проханням впустити». Та натовп, який хотів увійти, навіть не буде розсіяний невеликим дощем, який би швидко перетворився на бурхливу зливу. Однак це зробило б дорогу дружині вмираючого чоловіка: «У межах її природного лиха, але зберігаючи зразковий спокій, приїхала Дона Ампаро Джарамілло де Гайтан. Вони з повагою і тихо відпускають її, щоб вона могла потрапити туди, де її чоловік боровся зі смертю». Боротьба, яка ознаменувалася б трьома медичними частинами: «Надія все ще є», «Кожна мить здається більш серйозною» і «Серце розпадається». Занепад, який припиниться о 13:55, коли в четвертому і заключному медичному звіті повідомляється: «Глава ліберальної партії мертвий».

74 años del episodio que marcó a Colombia. (Fotografía de Luis Alberto Gaitán, restaurada a color por Leonardo Ortiz).

Ми вже знаємо все, що прийшло після, і купу теорій змови навколо. Ми вже читали книги Артуро Алапе, Хосе Антоніо Осоріо Лізарасо, Альбалусії Анхеля, Густаво Альвареса Гардезабала, Хуана Габріеля Васкеса та багатьох інших. Ми були там, ми вже відродили його. Питання, здається, залишаються такими ж, як у тих днів, і болі теж.

Кілька років тому, коли я працював у колумбійській дочірній компанії відомої іспанської видавничої групи, я познайомився з Мігелем Торресом, автором La siempreviva. Я читав його в коледжі, в мої дні як студент літератури, і тепер я мав можливість працювати разом з ним. Редакційний директор в той час делегував мені завдання, яке в такому юному віці я навіть не міг собі уявити. Мені наказали піклуватися і супроводжувати видання трьох романів автора, в яких йому дали завдання розповісти, що сталося в Ель-Боготазо. Хоча вони вже публікувалися в різний час та різними видавничими групами, тепер усі вони будуть зібрані під одним лейблом та в одній збірці.

Я почав перечитувати Трилогію 9 квітня очима хірурга, і на кожній сторінці, крім того, щоб вказати на поправки справи, я застряг у фразах, які мене найбільше вразили. Це було так, як я читав щось про недавню історію новин. Зустрічі з Мігелем стали часто говорити про слова, виправлення та запитання, які я задав йому про книги, а також про те, як персонажу Гайтана вдалося стати фігурою з такою силою, аж до початку громадянської війни. Які чоловіки, які вище інших? Що змушує їх там залишитися?

Після того, як вправа редагування закінчилася, ми довго розмовляли, і частина тієї розмови, яку ми опублікували разом з Андресом Осоріо Гільйо в Ель Еспектадор, дала звіт про деталі після дослідження, яке автор повинен був зробити, щоб ризикнути розповісти 9 квітня та його роздуми про це. «Те, як я взяв романи, що залишаю їх ще свого часу, застигли, тобто для мене, як все вийшло. У руїні. Це метафора історії країни. Руїни, в яких було залишено місто. Звідти все розірвало, розбилося, розбилося. Іці руїни - це ті, хто переживає місто як своєрідне свідчення того, що сталося, і що не зникає, поки все не зміниться. Вонибудуть там. Шлях, яким ми йдемо, дуже страшний. Там ми йдемо по тих руїнам, намагаючись щось побудувати на них».

У 2006 році я писав це раніше, Мігель Торрес опублікував перший зі своїх романів про Ель Боготазо. Історіязлочину століття обертається навколо життя Хуана Роа Сьєрра, описаного як найнезначніший предмет, тонкий, майже скелетний, завжди блідий і з обличчям хворої людини; самотній, ізольований від своєї родини та друзів; з невдачею трималася в кишені, без копійки, що живе далі спина турботи матері і милосердя своїх знайомих; шанувальник безглуздих переконань, забобонний; ледачий, впертий і з незаперечною здатністю потрапити в біду і завжди перебувати в недозволеному місці. Він мав своєрідну фіксацію з силовими фігурами і вважав, що його місія у світі полягає в перевтіленні великих подвигів чоловіків, таких як генерал Франсіско де Паула Сантандер; отже, його потяг до Хорхе Елієсер Гайтана, який почав як ідолопоклонство і в кінцевому підсумку став відштовхуванням.

(Cortesía, Grupo Planeta).

«Я просто хотів написати книгу», - прокоментував Мігель того дня. «Я думав, що в кінці Злочину століття моя одержимість Гайтаном буде зцілена. Але з часом щось стало мені скаржитися, що я не можу залишити подібні речі. Якщовін вже говорив про те, що сталося 9 квітня, йому також довелося поговорити про те, що сталося далі. Поки я шукаю те, що хочу сказати, я пишу це, і художня література бере на себе все. Я насправді не знав, де продовжувати, але саме голоси дали мені виправдання».

(Cortesía, Grupo Planeta).

У другій книзі Ель підпал де абрільавтор переходить до серії різних голосів, щоб описати те, що сталося після вбивства Гайтана, в серці Боготи, оповідає про тягар тих, хто знявся, насправді чи через вигадку, той жахливий день у квітні. Це голоси вогню, які присутні, історії, які бомбардують читача різними сценами, розташованими в одному просторі, моментами всередині іншого більшого, що відбувається паралельно. Раптом персонаж в першому оповіданні може зустріти персонажа в шостому або восьмому сюжеті і так далі. Закінчується вона історією про жінку, яка знаходить дитину, загублену в розпал пожеж.

(Cortesía, Grupo Planeta)

Третя і остання книга «Винахід минулого» відновлює історію цієї жінки та дитини та розповідає нам Боготу років диктатури, де все ще відстає від Ель-Боготазо. Історію розповідає Генрі Барбюс, хлопчик, якого Ана Барбус знаходить безпорадним в алеї тієї ночі 9 квітня, і через нього ми знаємо життя його матері, Мартіни та Хуана Пабло, їх бабусі та друзів, які з'являються протягом багатьох років. У Квітневому вогні Ана виходить на пошуки свого чоловіка, але замість того, щоб знайти його, вона в кінцевому підсумку знаходить цього маленького хлопчика, якого вона вирішує взяти за свого власного, щоб виховати і любити його до кінця своїх днів. Цей ненароджений син Ани стає художником, як Франциско, зниклий чоловік, і проводить свої дні, зображуючи обличчя болю, того насильства, яке роїться в повітрі і робить життя неможливим для них.

Все відбувається у великому будинку в центрі Боготи, який з часом стане притулком, куди персонажі їдуть, щоб врятувати себе, своєрідною петлею, яка зберігає їх недоторканими, мабуть, захищеними, з плином часу та бича несправедливості в країні, яка, здається, не вчиться на своїх помилках. Читач увійде на ці сторінки з абсолютною цікавістю і, коли вони проходять, стане свідком цієї зворушливої історії, яка дозволить їм зрозуміти, що, на доказ усього, життя переважає і завжди сильніше смерті.

З моїх зустрічей з Мігелем я пропускаю за тим, як він тримав сигару і випустив дим на голову, спиною до його бібліотеки, де у нього є фотографії з Гарсією Маркесом та Сантьяго Гарсією, серед іншого. Я пам'ятаю, як він рухав руками, щоб розповісти нам про Гайтан і доленосний день. Я пам'ятаю це, як ніби вчора, навіть якщо це сталося майже п'ять років тому. Андрес детально все детально розписував, я зосередився на запахах, звуках, речах, речах, коті, димі. Хуан Феліпе фотографував, зобразив Мігеля чудовим чином, і він також захопив нас.

(Juan Felipe Vásquez, 2019). Juan Felipe Vásquez

Мігель був радий поговорити з нами про свої дні в театрі та про те, як одне мистецтво призвело до іншого, як він потрапив у голову, майже силою, ідею, що якби не він, хтось інший напише про це, принаймні, не таким чином. Він почухав голову, запалив одну сигару за іншою, дивився на нас. Каденція і тон його голосу тримали нас приголомшеними на борту його історії. Здавалося, ніби ми слухали репортера, який приїхав раніше, ніж хтось інший, того дня 9, щоб задокументувати все. Мігель - письменник з дивовижним спогадом, і, прочитавши її, достатньо поговорити з ним, щоб довести це.

(Juan Felipe Vásquez, 2019). Juan Felipe Vásquez

Він, напевно, один з найважливіших колумбійських письменників останніх 50 років. Як і багато, він не був визнаний правильним чином. Його романи, інші, ті, які він написав на полях історичної події, дозволяють простежити сентиментальну та історичну географію навколо міста. Його романи про Боготу, про нас, про тих з нас, хто стоїть на місці перед полум'ям, перед сльозами, перед гнівними коханням; все ще як статуї, паралізовані, бажаючи зробити крок вперед, але прив'язаний до себе, в розпал страху.

Є кілька моментів Мігеля, які я ціную. Після цих днів зустрічі час від часу скорочувалися до телефонного дзвінка або електронною поштою. Пандемія та її руйнівні дії закінчилися дистанціюванням нас до кількох днів тому, коли я його побачив, через просування його останньої книги La Polvera, роману, в якому, знову ж таки, він надає популярність місту. Мігель тепер носить сиву бороду, все ще пахне тютюном, і його волосся більш брудні, ніж зазвичай. Я бачив його здалеку, як він йшов.

Кожного 9 квітня я це пам'ятаю, як пам'ятаю тих, хто так давно впав в цей день. Я не народився, можливо, більшість тих, хто читає це теж. Я знав це від своєї матері, з моєї Нони та її історій, я знав це, тому що вони мені сказали, і тому, що, я думаю, ми сподіваємось, що якщо ми знаємо наше минуле, нас не засудили повторити це. Мігель Торрес, враховуючи вузькість нашої пам'яті, витратив кілька років, намагаючись зробити це. Пишіть з духом, що те, що колись було, не забувається, що попіл минулих років - це не сьогодні пил наших куточків. Його робота дозволяє нам, 74 роки по тому, згадати, як і чому впав найважливіший політичний лідер в нашій історії і як країна стала жертвою самої себе.

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