Мексиканська в Едомекс: який маршрут, вартість, графіки та його станції

Проект Mexicable Line 2 має довжину 8 кілометрів, і уряд штату Мексика заявив, що буде готовий до другої половини цього 2022 року.

Приблизний час передачі - 29 хвилин, в ньому буде 238 кают, два термінали і 5 станцій, маршрут буде від Ecatepecдо Indios Verdes в Мехіко; транспорт забезпечить висотне обслуговування, дизайн був розроблений мексиканською компанією.

Альфредодель Мазо, губернатор штату Мексика, через свій офіційний акаунт у Twitter заявив, що Mexicable Line 2 зв'яже Есатерес і Тланепантлу з CDMX, а також з'єднується з лінією 1, Mexibús, Cablebus, Metro Indios Verdes і Metrobús. Екскурсія відбудеться через високі райони Тлальнепантла в Сьєрра-де-Гуадалупе , щоб люди з ізольованих місць мали доступ до більшої кількості послуг громадського транспорту.

Яківитрати та графіки мексиканських?

Con la Trajeta Mexipass puedes ingresar y las personas adultas mayores de 60 años no pagan al presentar su tarjeta INAPAM (Foto: Twitter/@JoGarWeb)

* Індивідуальний тариф коштує 9 песо, він оплачується карткою Mexipase , яку можна придбати на зарядних автоматах, розташованих на всіх станціях транспорту. Люди старше 60 років при пред'явленні своєї поточної картки INAPAM ; дівчата до 5 років і люди з обмеженими можливостями не платять.

Їх графіки складають:

* З понеділка по п'ятницю з 4:30 до 23:00

* По суботах з 5:00 до 10:00.

* По неділях з 7:00 ранку до 22:00 вечора.

Перевагимексиканської та маршруту лінії 1

Екскурсія починається з одного боку Серро-Гордо, проходить через місто Санта-Клара, шосе Мексика-Пачука та в районі Хенк Гонсалес, де він триває паралельно проспекту Сан-Андрес і закінчується в Ла-Каньяда. Він складається з семи станцій, серед його переваг можна виділити:

* Підключення до ізольованих районів з утрудненим доступом до існуючого громадського транспорту в Едомекс.

* Покращує рухливість в області і зменшує час перенесення.

* Він використовує сонячну та електричну енергію з цієї причини, рівень викидів його низький, і він не виробляє відходів, крім зменшення понад 17 000 тонн вуглекислого газу.

El Mexicable reduce los tiempos de traslado y fue diseñado como un transporte verde (Foto: Infobae)

* Мексикамає має 36 лінійних полюсів висотою 35 метрів, його добова потужність на годину становить 3000 користувачів у кожному напрямку, він має 185 кают місткістю 10 чоловік кожна, а маршрут виконується за 19 хвилин між терміналами.

Станціїлінії 1

*Санта-Клара , який знаходиться на Авеніда Хосе Марія Морелос номер 431, кут з вулицею Мезвіт, округ Санта-Клара Коатітла. *Хенк Гонсалес на проспекті Каміно а Сан-Андрес номер 81 кут з вулицею Хосе Васконселос, район Хенк Гонсалес, неподалік знаходиться парк двохсотріччя та Офіційна 128 Підготовча школа. *Таблас дель Позо проходить через Каміно а проспект Сан-Андрес № 15, кут з вулицею Ксочітенко, мікрорайон Хенк Гонсалес. * Таблас дель Позопроходить через Каміно а проспект Сан-Андрес № 15, кут з вулицею Ксочітенко, мікрорайон Хенк Гонсалес, поруч місця - мексиканський комерційний Пасаж, муніципальна делегація Лос-Бордос.

* Los Bordos на тому ж проспекті і поруч знаходиться Технічна середня школа 98.

* Депортиво на Авеніда Каміно a San Andrés номер 26 кут з Calle Mora, Colonia Los Bordos, одне з визначних місць поблизу - фітнес-парк.

* Ла-Каньяда: Громадянська площа та церква - це місця, недалеко від вокзалу.

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