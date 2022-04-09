Марті Батрес відсвяткував постанову SCJN щодо Закону про електроенергетичну промисловість: «Справжня суверенна влада»

Зіткнувшись із суперечливим рішенням Верховного суду нації ( SCJN ), секретар внутрішніх справ Мехіко Марті Батрес висловив свою підтримку рішенням міністрів.

Минулої середи, з багатьма міністрами проти нього, Закон про електротехнічну промисловість (LIE) був затверджений в SCJN. Сім з одинадцяти міністрів виступили проти цього, заявивши, що вона неконституційна, оскільки не відповідала статутам міжнародних договорів.

Так само деякі міністри погодилися, що проект не поступився місцем вільної конкуренції, оскільки ЛІГ прагне віддати пріоритет заводам Федеральної комісії з електроенергетики ( ЗЗЄ) у виробництві електроенергії.

Але незважаючи на голоси Луїс Марія Агілар Моралес, Хорхе Маріо Пардо Реболледо, Альберто Перес Даан, Хав'єр Лайнес Потішек, Норма Люсія Пінья Ернандес, Хуан Луїс Гонсалес Алькантара Каррансата Ана Маргарита Ріос Фарджат, їх було недостатньо, так як там були вісім, щоб передати неконституційність Закону.

З іншого боку, міністри, які проголосували за користь, були: Артуро Залдівар Лело де Ларреа, Лоретта Ортіс Альф, Ясмін Есківель Мосса та Альфредо Гутьєррес Ортіс Мена.

La Suprema Corte validó la Ley de Industria Eléctrica (EFE/ Suprema Corte de Justicia de la Nación) Suprema Corte de Justicia de la Nación

Зіткнувшись з цією ситуацією, існувала величезна кількість критики щодо міністрів, які, як кажуть, залежать від президентської влади, зокрема Артуро Залдівар.

Але кілька людей, які є частиною кабінету президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора ( AMLO ), аплодували цьому рішенню. Так було з Марті Батресом.

Він привітав чотирьох міністрів з тієї причини, що вони не змогли впоратися з ними під впливом повноважень , які є, і інтересів транснаціональної економічної влади.

Поряд з повідомленням було зображення, яке показує міністрів, які проголосували за ЛІГ. Це призвело до різних критичних зауважень з боку користувачів Інтернету, які не дочекалися підвищення голосу в інакомисленні з продуктивністю SCJN.

(foto: @martibatres)

«Тільки дурень думає, що ЗЗЄ належить кожному», «Мексика втрачена з Мореною, а 4-й», «Палерос, поставлений диктатором...», серед інших коментарів того ж виду, який показав їх незадоволення.

Так само глава уряду Клавдія Шейнбаумпривітала рішення Верховного Суду, розмістивши у своєму офіційному Twitter рахунок, де вона сказала, що вона проголосувала за її конституційність.

Хоча AMLO сказав, що дуже радий цьому факту . Він назвав цю акцію «історичною, патріотичною , на благо народу Мексики, на благо нації» під час своєї ранкової конференції.

Він також прокоментував, що гідроелектростанції, які доступні ЗЗЄ, тепер можуть почати виробляти електроенергію, оскільки він стверджував, що Енергетична реформа останнього шестирічного періоду кваліфікувала лише вітрову та сонячну енергію як чисту енергію, яка принесла користь приватним компаніям.

El embajador dijo que a pesar de respetar la soberanía de México, estaba preocupado por la decisión de la Corte (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Але, незважаючи на ентузіазм президента, посол Сполучених Штатів Кен Салазар опублікував лист, в якому сказав, що його турбує схваленняЛІ, заявивши, що вона відкрила двері до нескінченних судових розглядів, які можуть вплинути на інвестиції.

У свою чергу, він зазначив, що буде «вплив» на конкурентоспроможність зі США. Нарешті, він стверджував, що він повинен забезпечити інвестиції в чисту енергію, щоб північний регіон міг бути на передньому краї боротьби зі зміною клімату.

На що президент заявив, що «Немає порушення будь-якого договору. Ми дуже поважаємо свободу вираження поглядів, навіть в надлишку».

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