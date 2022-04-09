Магалі Медіна дражнить Брунеллу Хорну за те, що вона не зобов'язалася Річарду Акуньї після 4 років разом

БрунеллаХорна була мішенню критики МагаліМедіна за консультування ШейлаРохас, яка зробила один рік зі своїм хлопцем СерУїнстон, щоб отримати манікюр на ювілей, тому що його, ймовірно, попросять одружитися з ним тієї ночі. Це викликало сміх журналіста шоу, оскільки вона відчувала, що ведучий з Америки Хой найменш доречний для виступу на цю тему.

Під час трансляції Magaly TV La Firme, цієї п'ятниці, 8 квітня, «Сорока» нагадала Брунеллу, що вона вже має чотирирічні любовні стосунки РічардАкунья, син колишнього кандидата в президенти Сезара Акуньї. Однак до сих пір вони не займаються тому, що, мабуть, політик не готовий наступати на вівтар.

Brunella Horna conoció a Richard Acuña cuando realizaba ayuda social para los afectos por el Fenómeno del Niño Costero, en el 2017.

«Цікаво, чи Брунелла отримує манікюр кожен ювілей. Кожен день народження або день, коли ви щось святкуєте, ви будете йти, щоб ваші руки відшаровувалися, ваші калито видалені, зволожите все. Вонабуде думати, що Річард прийде зі своїм кільцем, і вона чекає її з намальованими нігтями. Бідна жінка отримує свій манікюр вже чотири роки і нічого », - прокоментувала телеведуча.

Також він критикував думки про заміжжя на таку особливу дату, як ювілей. «Хіба немає нічого іншого, про що ви не можете придумати? Це перший рік... Єдівчата, які народилися з чіпом в голові, про які всі вони думають, це те, що для того, щоб бути успішними в житті, вони повинні змусити чоловіка подарувати їм кільце » , - обурено сказала вона.

ДжанетБАРБОЗА НЕ БУВ ПОЗБАВЛЕНИЙ КРИТИКИ

Популярний «Рулітос» також суворо поставив під сумнів Медіна. А вся справа в тому, що телеведуча нагадала Джанет Барбозу , що вона теж не заміжня. Крім того, він знущався, що його партнер Мігель Байона, з яким він був у США більше трьох років, був у Сполучених Штатах місяцями.

«Чому ви наполягаєте на Шейлі Рохас, якщо їй всього один рік? Якщоу неї є віртуальний хлопець, жодного хлопця немає. Вашого вантажу в гаманці тут немає. Він вийшов на вулицю, і вони навіть не дали йому того кільця, яке надходить у солодощах у пакетику. Вони йому нічого не давали! », - сказав він зі сміхом.

«Кільце - це не те, що потрібно. Це те, що дає вам чоловік, тому що він закоханий у вас, думає, що ти любов його життя, і він хоче одружитися з вами. Він хоче побудувати з вами майбутнє. Справа не в тому, що ви його запитаєте, некрасиво випрошувати кільце. Вона непридатна для гідної жінки», - додав він.

Магалі Медіна накинулася на американських водіїв Хой за те, що наполягав на тому, що Шейла Рохас заручився сер Уїнстоном. (ВІДЕО: Квадроцикл/Magaly TV La Firme)

КОЛИВОНИ ПОПРОСИЛИ МАГАЛІ МЕДІНУ ВИЙТИ ЗА НЬОГО ЗАМІЖ?

Ведуча зустріла свого тепер чоловіка Альфредо Замбрано в 2008 році, провівши 76 днів у в'язниці за Паоло Герреро справа. Через два роки, в кінці 2010 року, у них почалися романтичні стосунки. Однак, як і кожна пара, їх роман пройшов через злети і падіння, і вони розпалися в 2015 році, в цей час нотаріус почав швидкоплинний роман з ДжуліанаРенгіфо.

Однак вісім місяців відчуження допомогли тенору зрозуміти, що Магалі - це любов його життя, тому він запропонував їй, як тільки вони відновили свої стосунки . Пара вийшла заміж 9 грудня 2016 року в цивільному шлюбі, де Брунелла Хорна іронічно відвідувала. Ось як «Сорока» сказала так після того, як він був із Замбрано протягом 5 років.

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