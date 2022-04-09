Луїс Діас проти «Манчестер Сіті»: все, що вам потрібно знати про найважливішу гру в Прем'єр-лізі

Наближається один з найпривабливіших матчів вихідних. Ліверпульвідвідає Манчестер Сіті у Прем'єр-лізі, і вже можна передбачити, що це буде гра, сповнена емоцій завдяки великим героям на полі та поза ним. Два клуби розташовані у верхній частині столу і протягом усього сезону вони демонстрували свій намір бути чемпіонами, тепер є лише одна точка різниці між першим і другим місцем, тому перемога могла визначити чемпіонат.

Ліверпульприходить у великий момент після побиття «Бенфіки» 1-3 в Лізі чемпіонів. Матч у Португалії дозволив Юрджену Клоппу мати інше бачення гри, спробувавши дві різні моделі атаки, одну з Салахом та Мане, а іншу - з Фірміно та Джотою, єдиним фактором, який не був змінений у цих схемах, був колумбієць Луїс Діас, який сяяв на стадіоні Да Лус у Лісабоні.

З іншого боку, Манчестер Сіті також зробив те саме в Лізі чемпіонів , побивши «Атлетіко Мадрид» за найменшої різниці на стадіоні «Етіхад». Близький матч, в якому команда Гвардіоли була незрозумілою для деяких моментів, однак після кількох спроб Кевін Де Брюйн нарешті зірвав нічию на табло.

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Прем'єр-ліга ще не визначена, це зрозуміло, але два клуби позиціонуються як великі кандидати на перемогу в чемпіонаті «Манчестер Сіті», які очолюють турнірну таблицю з 73 очками та різницею м'ячів +52, і Ліверпуль, які другі в таблиці з 72 очками і +57 різницею м'ячів. «Челсі», який є третім, на 10 очок відстає від команди Клоппа, а «Тоттенхем», який є четвертим, має 57 очок.

Якщо до завершення турніру залишилося вісім дат, наступний матч може означати остаточний розрив, який дозволить одному з двох клубів виграти титул Прем'єр-ліги, це якщо врахувати середню кількість матчів, виграних та програних клубами протягом сезону. Місто виграли 23 гри, зв'язали 4 і програли три рази, в той час як червоні виграли 22, прив'язали 6 і програв тільки два.

З останніх п'яти матчів, в яких Ліверпуль відвідав Манчестер Сіті на стадіоні «Етіхад» для Прем'єр-ліги, вони не змогли забити три рази, тому команді Гвардіоли вдалося консолідуватися тричі, а два з них шляхом розгрому.

- 8 листопада 2020 р . - Манчестер Сіті 1-1 Ліверпуль | Голи: Салах (13′) і Габріель Ісус (31′)

- Липень 2, 2020 - Манчестер Сіті 4-0 Ліверпуль | Голи: Де Брюйн (25′), Стерлінг (35′), Фоден (45′) і Окслейд-Чемберлен (66′)

- Січень 3, 2019 - Манчестер Сіті 2-1 Ліверпуль | Голи: Агуеро (40′), Фірміно (64′) і Сане (72′)

- 9 вересня 2017 - Манчестер Сіті 5-0 Ліверпуль | Голи: Агуеро (24′), Габріель Ісус (45 ′ і 53′) і Сане (77′ і 90′)

- 19 березня 2017 - Манчестер Сіті 1-1 Ліверпуль | Голи: Мілнер (51′) і Агуеро (69)

Los entrenadores del Manchester City y el Liverpool también son grandes protagonistas del partido. Foto: via REUTERS/Martin Rickett Pool via REUTERS

Перш за все, слід зазначити, що серед великих головних героїв матчу є двоє, які перебувають поза полем, Пеп Гвардіола та Юрген Клопп, які представляли справжнє спортивне суперництво і які також є останніми чемпіонами Прем'єр-ліги. До цього додаються шаблони з великими іменами і хто може бути головними героями зустрічі.

МанчестерСіті: Едерсон, Жоао Кансело, Бернардо Сільва, Родрі, Лапорте, Рубен Діас, Уокер, Стерлінг (10 голів), Гюндоган, Магрес, Габріель Ісус (7 передач) та Де Брюйн (10 голів) є найбільш повторюваними гравцями в лінійці і якінайбільше виділялися протягом усього сезону.

Ліверпуль: Алісон, Ван Дейк, Мохамед Салах (20 голів), Александер-Арнольд (11 передач), Садіо Мане, Матіп, Хендерсон, Робертсон, Фабіньо, Діого Джота, Тіаго Алькантара таЛуїс Діас - найвидатніші в загоні

Матч між «Манчестер Сіті» та «Ліверпулем » на 31 дату Прем'єр-ліги відбудеться цієї неділі, 10 квітня о 10.30 ранку (колумбійський час) і буде зіграний на стадіоні «Етіхад» в Манчестер-Сіті

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