Летісія Кальдерон припустила, що її син зустрів свою «розчавити» Марджорі де Соуза

Нещодавно трапився ніжний момент, коли Лучано, син Летисії Кальдерон, нарешті зміг познайомитися з актрисою Марджорі де Соуза, яка, мабуть, є її платонічною любов'ю.

З попередніх дат Леті Кальдерон вже зізналася, що його син закоханий у венесуельця,тому він вирішив спланувати зустрічі для обох могли знати один одного.

Саме через живий канал, знайдений в Instagram Марджорі, відбулася перша зустріч, і Лучано був надзвичайно схвильований тим, що одна з його мрій могла збутися.

«Мені дуже подобається її робота,вона дуже красива, і я сподіваюся, що вона заслуговує такого чоловіка, як я», - сказав Лучано і скористався можливістю подарувати їй кільце від дружби.

Marjorie de Sousa recibió un anillo de la amistad (Fotos: ig @marjodsousa)

Марджорі була зворушена і подякувала молодій людині за деталі і скористалася можливістю надіслати кілька слів захоплення Леті Кальдерон.

«Тут ми запечатати нашу дружбу і не тільки з вами (Лучано), але і з вашою матір'ю, тому що я захоплювався нею протягом багатьох років, це було для мене важливо, в моїй кар'єрі ще й тому, що я так захоплююся тобою», - сказав він.

Ось чому в інтерв'ю для Де Прімермано Кальдерон розповів про те, як вона запланувала рухливу зустріч.

Я взяв це з брехнею, а потім поклав його на спину до входу, і коли побачив, коли він прибув (Марджорі), я продовжував так, ніби нічого не сталося, я схопив телефон і почав записувати, але мій син був шокований, я не міг повірити, і я плакав і плакав», - прокоментував художник.

Luciano y Lety Calderón son muy unidos (Foto: Instagram/@letycalderon79)

Так само актриса мильних опер, таких як Імперія брехні, Por Amar Sin Law або Chispita прокоментувала, що дуже вдячна Марджорі і що їй було дуже приємно дізнатися її трохи більше, оскільки її життєві контексти схожі.

«Зверніть увагу, що ми згодні з багатьма речами, очевидно, я знаю, хто він такий, і я бачив його роботу і все, але ми нічого не домовилися, і я думаю, що ми з'єднуємо приємно, ми мами, ми присвячуємо себе своїм дітям, ми працюємо, переживаємо негаразди і так, як мама, що я можу вам сказати? , Я дякую вам душею, це те, що немає слів, щоб подякувати, я плакав і плакав, і я не перестав плакати», - сказав він.

Леті Кальдерон також заглибився в те, що його дуже зворушили слова, які Лучано присвятив венесуельці жінці.

Marjorie de Sousa es el crush de Luciano (Foto: Instagram)

«Якби у цьому світі було більше людей із синдромом Дауна, цей світ був би іншим , тому що вони чиста любов, вони чисті прекрасні почуття, вони не знають зла, але ці слова змусили мене плакати теж, і тому я сказав: «звичайно, я сподіваюся, одного дня ви знайдете такого чоловіка, як мій син, тому що вони вірні, добрий, кожен день мій син каже: «дякую тобі за все», - додав він.

Як вона не могла пропустити, Кальдерон надіслав повідомлення про подяку Марджорі і сказала, що вона схвильована тим, що бачила свого сина таким задоволеним зустріччю, яку він мав зі своєю платонічною любов'ю.

«Дуже вдячна їй, що вона взяла час, щоб піти, хоча Мат (син Марджорі) відчував себе трохи погано, але це було нічого серйозного, тому що один, як мати, ти кажеш: «Я збираюся скасувати», також подарував йому костюм супергероя Капітана Америки, ні, мій син залетів у будинок, як повітряна куля поза автомобіль привіз його, бо він плавав», - підсумував він.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ



