Джон Джаіро Москера пропустив цей шанс на гол на «Спортинг Крістал» проти Сезарваллехо для Ліги 1

СпортингКрістал проти Сезарваллехо: нападник Джон Джаіро Москера пропустив чіткий гол шанс у матчі на дату 9 турніру Апертура де ла Ліга 1 , який зіграв на стадіоні «Мансіче» в Трухільо.

72 хвилини в грі, удар воріт воротаря Сезара Валлехо Карлоса Градоса перетворився на точну атаку Sporting Cristal з небесним нападником Джоном Джаіро Москерою в якості головного героя.

Оформлення воротаря Градоса закінчилося на протилежному полі і закінчилося пострілом в голову, який повернув наступальну ігрову дію для Cristal.

Нападник Mosquera був включений і рука об руку з Grados. Воротар вийшов на закритті нападника, який очолював мета долі, але його удар не вистачило.

Mosquera слідувала за траєкторією м'яча, але супернику Карлосу Аскуєсу вдалося перехопити постріл і забрати тег воріт.

Москера пропустила шанс на гол, коли матч був 1-0 на користь Сезара Валлехо, який грав з дев'ятьма чоловіками за вигнання Ренцо Гарсеса та Йорлі Сена.

Нарешті, Сезар Валлехо виграв 2:0 проти «Спортинг Кристал» з голами від Мена та Бето да Сільви через пенальті.

Спортивний Кристал зіткнувся з Сезаром Валлехо на 9-ту дату турніру Ліга 1 Апертура

Спортивний Крістал прибуває на матч з Сесаром Вальєхо після програшу 2-0 Фламенго - дебют в Копа Лібертадорес. Целести залишаються непереможеними в останніх шести матчах Ліги 1 з трьома нічиями та трьома перемогами. Ріменський клуб зрівняв 2-2 з Мелгар (додому), Академією Кантолао (2-2) на стадіоні Альберто Галлардо і був 1-1 в їх відвідуванні Карлоса Штайна в Ламбаєке. Перемоги були проти UTC (3-2 у Лімі), 1:0 проти Аліанзи Ліма в Матуте та 4:1 проти Університету Сан-Мартіна.

Універсідад Сезар Валлехо очолює поєдинок з Cristal забив очки у своїх чотирьох останніх виступах у турнірі Апертура. Три нічиї і перемога, щоб набрати шість очок з дванадцяти можливих. «Poeta» розподілені підрозділи зі спортивними хлопцями в Трухільо (1-1), Атлетіко Грау як відвідувач (1-1) та 0-0 з Карлосом Маннуччі (стадіон Мансіче). Перемога була раніше вдома проти Альянси Атлетико.

Спортивний тренер Cristal Роберто Москера вишикувався з Ренато Соліс, Джанфранко Чавес, Джільмар Лора, Рафаель Лютігер, Ісус Претелл, Ісус Кастільо, Мартін Тавара, Алехандро Хоберг, Фернандо Пачеко, Ірвен Авіла і Жоао Грімальдо.

Стратег Сезара Валлехо Хосе дель Солар тренувався з Карлосом Градосом, Карлосом Аскуєсом, Ренцо Гарсесом, Орландо Нуньєсом, Джерссоном Васкесом, Хорхе Ріосом, Френком Ісіком, Архімедом Фігера, Яїро Велесом, Абдіелем Арройо та Йорлісом Мена.

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