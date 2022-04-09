Джефферсон Лерма, в кулуарах переговорів з Валенсією, зосереджується на Борнмуті

Soccer Football - Championship - AFC Bournemouth v Millwall - Vitality Stadium, Bournemouth, Britain - January 12, 2021 Bournemouth's Jefferson Lerma reacts Action Images via Reuters/Peter Cziborra

Європейський футбольний сезон ось-ось завершиться, і команди починають планувати, якими будуть підписи сезону 2022-2023 років . Колумбійські гравці завжди добре сприймаються в європейських командах, і один з тих, хто мріє про зміну пейзажу, - Джефферсон Лерма.

Центральне рульове колесо АФК «Борнмут » англійської прем'єр-ліги було опитано Валенсією Іспанії , як підтвердили іспанські ЗМІ «El Desmarque». Команда «че» хотіла б привезти колумбійця з січневого трансферного вікна, але посилання нарешті не сталося.

За даними іспанських ЗМІ, Валенсія намагатиметься завершити прихід Лерми, як тільки він зіграє фінал Копа дель Рей проти «Реала Бетіса». Матч відбудеться 23 квітня.

ВаленсіяCF не переживає хорошого економічного чи спортивного моменту вЛа-Лізі , тому підписання було б життєздатним до тих пір, поки Джефферсон прийме зниження зарплати, згідно з іспанськими ЗМІ:

Пропозиція команди «че» становитиме близько 10 мільйонів євро, незважаючи на те, що її вартість за даними Transfermarkt становить 15 мільйонів євро:

Останнім часом виступи Джефферсона Лерми в Англії дозволили йому не тільки викликати РейнальдоРуеда до збірної Колумбії на фінальні матчі відбіркового дня перед ЧС-2022, але і завоюватимісце серед найцінніших гравців останнього дня в Чемпіонат Англії, другий дивізіон турніру. Колумбійський водій набрав найвищий рейтинг в останній участі своєї команди, AFC Борнмут, проти міста Хаддерсфілд. Він забив гол у перемозі свого клубу 0-3 і завершив дуже хороший матч, будучи одним з найбільш послідовних гравців. Лерма добре проводить час зі своєю командою, вони другі в таблиці лідерів і борються за повернення до Прем'єр-ліги.

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