Ліга BetPlay I 2022 не закінчена, і вже є перша офіційна жертва нападника, який не зможе закінчити семестр зі своїм клубом.

Це футболіст Валлекаукано Йохан Аранго, який у віці 31 року повідомив, що не може продовжити сезон з Ягуаресом де Кордобою, командою, яку він досяг 24 лютого цього року, і в якій йому вдалося зіграти п'ять ігорвід рук технічного директора Сезара Торреса.

Через прес-реліз клуб Monteria підтвердив, що і Аранго, і центральний захисник Гектор Уррего не продовжуватимуться з котячим загоном. Відділ комунікацій одинадцяти кордоби не розробив причин, чому Йохан покинув команду, лише оголосив, що через проблеми з родиною він відмовиться від тренувань та матчів Ліги 2022 та Кубка BetPlay.

Це була заява команди у своєму акаунті в Twitter цього суботнього ранку, 9 квітня:

Anuncio de salidas de jugadores de Jaguares FC, sábado 9 de abril / (Twitter: @JaguaresdeCord)

З 8 березня по 3 квітня Аранго проводив матчі проти Депортіво Пасто, Атлетико Насьональ, Уніон Магдалени, Атлетико Букараманга та Ріонегро Агілас, записуючи допомогу та жовту картку у дві перемоги, дві програші та нічия.

Аранго прийшов з клубу Deportivo Binacional Перу, де його не позбавили від постійних позаспортивних скандалів які оточили його кар'єрного професіонала з 2009 року на сьогоднішній день.

Однак з цього приводу колишній нападник Independiente Santa Fe поставив перед роботою своє психічне здоров'я та здоров'я своїх близьких, подібно до того, що сталося в Лізі BetPlay I 2021 до колишнього гравця колумбійської збірної Фреді Гуаріна, який з особистих причин він покинув ФК «Міллонаріос» в семи матчах зіграв з тренером Альберто Гамеро.

Після офіційного відсторонення Аранго від команди Montería майбутнє спортсмена, який вийшов з нижчих дивізіонів Америки в Калі, невизначене. Маючивеличезний досвід у колумбійському футболі та короткими кроками через мексиканський, арабський та перуанський футбол, це може бути однією з останніх професійних подорожей Йохана, чия недисципліна також вплинула на його проекцію досягти європейського футболу.

Що стосується Jaguares, монтерська команда марші тринадцятого в 2022 році BetPlay I Ліги з 17 накопиченими очками та різницею м'ячів -4. Команда Сезара Торреса має шість ігор, що залишилися в «всіх проти всіх», і вони будуть боротися, щоб потрапити в півфінальний домашній пробіг, щоб визначити наступного колумбійського чемпіона.

З 11 квітня по 15 травня Ягуарес зіткнеться з одного разу Кальдасом, Ла Екідад, Америкою з Калі, Незалежності Санта-Фе, Депортіво Незалежності Медельїна (DIM) та Джуніор з Барранкільї.

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