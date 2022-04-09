Іван Дуке заявив, що Колумбія не має стосунків з Росією після її вторгнення в Україну

Colombia's President Ivan Duque speaks during an interview with Reuters in Bogota, Colombia October 16, 2020. Picture taken October 16, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

Президент Іван Дуке запевнив в останні кілька годин, що між Колумбією і Росією немає відносин . В інтерв'ю газеті «Картахена» El Universal він зазначив, що країна не планує мати дипломатичні відносини з Росією в розпал ситуації, яку вона має з Україною.

Окрім того, що його уряд не зацікавлений у взаємодії зі своїм колегою Володимира Путіна, він дав зрозуміти, що найближчим часом він також не бачить жодного шансу на діалог з цією країною, оскільки, за його словами, вона вчинила «геноцид» проти народ України.

Президент колумбійців послався на конфлікт між Росією та Україною, зазначивши звірства , яким українці піддали збройні сили сусідньої країни. «Те, що ми бачимо тут - це геноцид, злочин проти людства , тотальний докір. Так які відносини? Ні. Яксвіт може мати стосунки, поки це відбувається? », - розповів він обласній газеті.

Згідно з даними, оприлюдненими в п'ятницю, 7 квітня Організацією Об'єднаних Націй (ООН), в розпал боїв, які велися між країнами європейського континенту, щонайменше 1626 мирних жителів загинули і ще 2267 отримали поранення. Слід зазначити, що міжнародна організація згадує цифру, яку вдалося перевірити, але українська влада зазначила, що кількість загиблих мирних жителів вища.

Російські напади, які щодня залишають десятки загиблих, за словами президента Колумбії, були очевидні для міжнародної спільноти:

Найостанніша російська атака, за даними міжнародних ЗМІ, сталася в п'ятницю, 7 квітня, на залізничному вокзалі в місті Краматорськ, в Україні, де місцева влада повідомила про рекорд щонайменше 50 загиблих, у тому числі четверо дітей та понад 100 поранених. «Більше 30 людей загинули і більше 100 отримали поранення після ракетної пожежі на станції (...) Це навмисна атака», - заявив в Telegram керівник української залізничної компанії «Укрзалізниця» Олександр Камишин. Через кілька хвилин рятувальні служби повідомили, що було щонайменше 50 смертей.

Autos destruidos tras el ataque contra la estación de Kramatorsk, ciudad del este de Ucrania (Hervé BAR / AFP) HERVE BAR | AFP

Президент Колумбії в середині інтерв'ю Ніколаса Пареджа Бермудес, директора ЗМІ Картахени, наполягав на тому, що Колумбія є країною, яка поважає суверенітет, права людини і, отже, висловила підтримку президенту України Володимиру Зеленському. «Ми захищаємо цілісність території України так, як це зробила Колумбія у 2014 році, коли вона підтримала резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, а також є країною, яка захищає не лише суверенітет і цілісність, але й захищає права людини та цінності, які є невід'ємною частиною глобального порядку», - запевнив.

Нарешті, Іван Дуке послався на телефонний зв'язок, який він має з президентом України з 24 лютого, коли Росія розпочала свою «військову діяльність» в цій країні. «Ми продовжуватимемо підтримувати вашу країну, пане Президенте. Ми й надалі підтримуватимемо його суверенітет, цілісність території, а також підтримуватимемо її народ. Ви були великим лідером і ваші громадяни сміливі», - сказав герцог Зеленському.

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