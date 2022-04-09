Хакерські серії, які ніхто не може пропустити

Ніколи не пізно почати дивитися серіал, тематичний на IT, хакерів та кіберпанку, за допомогою якого, крім того, що добре провести час розваг, ви зможете зрозуміти концепції технології. Тому нижче наведені деякі варіанти, крім знаменитого містера Робота, які можна побачити в будь-який час.

Цілком ймовірно, що багато хто її знає, якщо ні, слід зазначити, що крім фільму в головній ролі Скарлетт Йоханссон, відеоігор, манги та інших анімаційних фільмів, є аніме-серіал. Він має футуристичну тему, де урядовий кіборг повинен зловити хакера , який бере під контроль комп'ютеризовані людські уми, вирішуючи власні «привиди».

Цей фільм, що вийшов у 1999 році, розповідає про досягнення провидця Стіва Джобса (Apple) та Білла Гейтса (Microsoft), які допомогли революціонізувати технології та пробилися до електростанцій у обчисленні. Він заснований на книзі Вогонь у долині, і хоча це не один з найпопулярніших назв, він добре зображує шлях двох найвпливовіших чоловіків у техніці.

(Foto: Twitter)

Маючи лише 15 розділів, цей аніме-серіал, випущений у 2004 році, розповідає про пригоди Акіри Шірасе, яку також називають Battle Programmer Shirase, програміста, який має можливість зламати будь-яку платформу чи людину , і тому його наймають кілька разів для спеціальних завдань. Оскільки це дуже коротко, його можна насолоджуватися в другій половині дня марафону.

Для тих, хто шукає чогось більш серйозного, цей австралійський серіал показує найкраще з поліцейських розслідувань. Хоча він не демонструє хакера в кожній главі, як серія Mr.Robot, одним з його головних героїв є.

Джессі Бенкс, у якого в минулому були проблеми з поліцією, допомагає братові журналіста вирішити справу молодої жінки, яку жорстоко вбили. Політика, справедливість і хакери пов'язані в цій серії.

(Foto: Twitter)

Цей британський комедійний серіал був запущений у 2006 році, що є піковим моментом для технологій, оскільки соціальні мережі ледве набирали сили, а смартфони не мали потужності, яку ми зараз знаємо.

Його жарти принесуть задоволення тим, хто працює в цьому районі, і тим, хто не дуже знайомий, а також стануть приємним спогадом про все, що відбувалося в той час і про те, що вони мали рацію, коли вони згадували про майбутнє. Коротше кажучи, вони вундеркінди, не вдаючись до крайності смішного, як і в інших серіалах.

Ця назва має більш серйозний аспект. Хоча у нього немає хакера як свого головного героя, він може бути великим захопленням для багатьох, особливо ностальгічних, оскільки серія встановлена в 80-х роках, коли комп'ютери були розкішшю і були дуже великими. Цікавить, щоб побачити, як інженер та підприємець намагаються запустити комп'ютер, який конкурує серед лідерів ринку.

Ще одна з хакерських серій, яка не може бути пропущеною, - це містер Робот, у головній ролі Рамі Малек. Завдяки своїй славі він не потребує представлення, оскільки його чотири сезони були успішними та шокуючими. Останній його епізод транслювався в грудні 2019 року і виграв «Золотий глобус» за найкращий драматичний серіал. Це, безсумнівно, орієнтир, який не потребує введення.

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