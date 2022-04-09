Габріель Квадрі кинувся проти Ебрара від авіакомпанії Qatar Airways: «Черговий пролом канцелярії»

Після того, як глава МЗС (SRE) Марсело Ебрард подорожував країнами Близького Сходу в пошуках інвестицій і після повернення запевнив через свої соціальні мережі, що катарська авіакомпанія матиме рейси з суперечливого міжнародного аеропорту Феліпе Анджелеса (АІФА).
Однак чинному було відмовлено компанією, яка запевнила Reuters , що не було плану з боку компанії встановлювати рейси з Айфа.
Це викликало невдоволення і роз'яснення канцлера, який запевнив, що переговори з авіакомпанією незабаром будуть формально налагоджені.
Ось чому суперечливий депутат Партії національної дії (PAN) Габріель Квадрі де ла Торре , який був одним із недоброзичливців уряду Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO), виступив проти цього факту.
Синьо-білий депутат, який залишався активним через свій акаунт у Twitter, прокоментував, що канцелярія була присвячена лише туристичній поїздці на Близькому Сході , і що те, що вони стверджували про авіакомпанію, було лише черговим «промахом».
Ебрар подорожував до Індії, Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів з наміром залучити інвестиції в Мексику.
Але в Катарі ці переговори були зроблені для встановлення гарячої лінії подорожей для чемпіонату світу , яка відбудеться наприкінці року через високий попит на поїздки, який буде в ці дати.
Після декількох днів повної тиші авіакомпанія заявила, що «не планує почати працювати в міжнародному аеропорту Феліпе Анджелес, Мехіко».
Незабаром після цього вони видали ще одне роз'яснення, в якому запевнили, що відбулися «неформальні дискусії» щодорейсів до Мехіко з мексиканським урядом і що «обидві сторони залишаться в тісному контакті з цього питання». Однак вони не уточнили, коли відбудуться подібні дискусії.
АІФА піддався критиці, оскільки він має лише шість рейсів на національній території та один міжнародний рейс до Венесуели з лінією Аеробус . Хоча запевнили, що в другій половині 2022 року будуть рейси до США.
Ці заяви, крім проблем з водою, кілька злітно-посадкових смуг в експлуатації та дизайну аеропорту, були використані проти проекту та були використані самим Квадрі, який неодноразово згадував, що запевнив, що якщо стане президентом, він закриє Санта-Лючію аеропорт.
Депутат також висловив кілька коментарів проти AIFA, одного з флагманських проектів AMLO, і позначив його електростанцією авіонера. Він також повідомив, що відновить будівництво Міжнародного аеропорту Нью-Мексико (NAIM) на озері Тескоко.
Після цих заяв депутата йшлося про його «реальні» інтереси у відновленні НАІМ, адже коли проект розроблявся протягом останніх шести років, він мав договорив містобудуванні.
Зіткнувшись з цією ситуацією, Квадрі лише згадав, що раніше працював у приватному секторі, і зауважив, що замість цього Лопес Обрадор ніколи не працював.
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