Габріель Квадрі кинувся проти Ебрара від авіакомпанії Qatar Airways: «Черговий пролом канцелярії»

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2022.- Gabriel Quadri, diputado del PAN, ofreció una conferencia de prensa donde invitó a personas afectadas en los conflictos del crimen organizado en el estado de Chiapas. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Після того, як глава МЗС (SRE) Марсело Ебрард подорожував країнами Близького Сходу в пошуках інвестицій і після повернення запевнив через свої соціальні мережі, що катарська авіакомпанія матиме рейси з суперечливого міжнародного аеропорту Феліпе Анджелеса (АІФА).

Однак чинному було відмовлено компанією, яка запевнила Reuters , що не було плану з боку компанії встановлювати рейси з Айфа.

Це викликало невдоволення і роз'яснення канцлера, який запевнив, що переговори з авіакомпанією незабаром будуть формально налагоджені.

Ось чому суперечливий депутат Партії національної дії (PAN) Габріель Квадрі де ла Торре , який був одним із недоброзичливців уряду Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO), виступив проти цього факту.

Qatar Airways desmintió al secretario de Relaciones Exteriores por asegurar que la aerolínea volaría desde el AIFA (REUTERS/Fadi al-Assaad) REUTERS

Синьо-білий депутат, який залишався активним через свій акаунт у Twitter, прокоментував, що канцелярія була присвячена лише туристичній поїздці на Близькому Сході , і що те, що вони стверджували про авіакомпанію, було лише черговим «промахом».

Ебрар подорожував до Індії, Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів з наміром залучити інвестиції в Мексику.

Але в Катарі ці переговори були зроблені для встановлення гарячої лінії подорожей для чемпіонату світу , яка відбудеться наприкінці року через високий попит на поїздки, який буде в ці дати.

Після декількох днів повної тиші авіакомпанія заявила, що «не планує почати працювати в міжнародному аеропорту Феліпе Анджелес, Мехіко».

Незабаром після цього вони видали ще одне роз'яснення, в якому запевнили, що відбулися «неформальні дискусії» щодорейсів до Мехіко з мексиканським урядом і що «обидві сторони залишаться в тісному контакті з цього питання». Однак вони не уточнили, коли відбудуться подібні дискусії.

El Aeropuerto ha sido criticado por el bloque opositor, entre ellos Gabriel Quadri (REUTERS/Luis Cortes) REUTERS

АІФА піддався критиці, оскільки він має лише шість рейсів на національній території та один міжнародний рейс до Венесуели з лінією Аеробус . Хоча запевнили, що в другій половині 2022 року будуть рейси до США.

Ці заяви, крім проблем з водою, кілька злітно-посадкових смуг в експлуатації та дизайну аеропорту, були використані проти проекту та були використані самим Квадрі, який неодноразово згадував, що запевнив, що якщо стане президентом, він закриє Санта-Лючію аеропорт.

Депутат також висловив кілька коментарів проти AIFA, одного з флагманських проектів AMLO, і позначив його електростанцією авіонера. Він також повідомив, що відновить будівництво Міжнародного аеропорту Нью-Мексико (NAIM) на озері Тескоко.

Після цих заяв депутата йшлося про його «реальні» інтереси у відновленні НАІМ, адже коли проект розроблявся протягом останніх шести років, він мав договорив містобудуванні.

Зіткнувшись з цією ситуацією, Квадрі лише згадав, що раніше працював у приватному секторі, і зауважив, що замість цього Лопес Обрадор ніколи не працював.

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