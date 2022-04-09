Від їжі до рабів: що могли придбати мексики у грандіозних тиангі Тлателолко

Коли іспанці прибули до Мексики Сіті-Теночтітлан у 1519 році, вони виявили, що він організований дуже специфічно, тому вони були вражені. Однією з речей, яка найбільше привернула їх увагу, було місто Тлателолько, на північ від Теночтітлана, де знаходився ринок, який постачав їжу до столиці Мексиканської імперії.

Місто Тлателолько було засноване близько 1337року і стало штаб-квартирою основного ринку, який забезпечував мексиканське населення всіма продуктами, які вони могли собі уявити на той час. Йогорозмір, порядок і різноманітність товарів привернули увагу завойовників і літописців, які зафіксували в своїх роботах складну мережу торгових відносин, що відбувалася щодня в Тяньгі з Тлателолько.

І конкістадор Ернан Кортес, і Бернал Діас дель Кастільо не приховували захоплення, яке вони відчували на цьому великому ринку, і завдяки їхрозповідям ми можемо дізнатися деякі фізичні характеристики цього місця, наприклад, що його оточили портали, і що його розширення «було настільки ж великим в два рази місто Саламанка». Цедозволило великій кількості людей (Cortés згадує 60 тисяч) щодня збиратися, щоб обмінятися продуктами, які купці та тамеми (термін, що означає вантажовідправників), відправлені наземними маршрутами та незліченними поїздками на каное.

Однією з особливостей, на яку вказували обидва конкістадори, а також згадували в своїй індійській монархії Фрей Хуан де Торкемада , був великий «концерт», який існував на ринку Тлателолько. Діаз дель Кастільо навіть порівнює порядок у цьому, з виставковими ярмарками, які проводилися в його рідній Медіна-дель-Кампо. Ринокрозділився на вулиці, і кожен відповідав жанру продуктів. Уних купці зайняли свої місця «не взявши когось іншого», і розмістили свої предмети на підлозі, щоб почати день бартеру одних предметів для інших. Були також операції, де в якості валюти використовувалися какао-боби, різьблені ковдри, мідні предмети і золотий пил.

Hernán Cortés y sus hombres quedaron impresionados con el mercado. (Ilustración: Steve Allen)

Існувала величезна різноманітність продуктів, які можна було придбати на ринку Tlatelolco . У плані їстівних продуктів існувало велике розмаїття кукурудзи, квасолі, гарбуза і чилі, основи мезоамериканської їжі. Були також різні насіння, такі як чіа і какао, а також бобові та сухофрукти.

На іншій вулиці знаходилися птахи різних типів, такі як індики, перепели, голуби та качки, згадати лише кілька прикладів. Були також олені, собаки, зайці, кролики, черепахи, ігуани, змії, змії і комахи, такі як мурахи і коники.

Озеро і морська продукція також мала місце на ринку, і можна було отримати різну рибу і ракоподібних. Так само існував мед від бджіл та маги, необхідний для підсолоджування, серед інших препаратів, какао-напої, які споживає мексиканська знать.

З іншого боку, високоцінні продукти, які були привезені до Тлателолько з далеких земель почтеками, були доступні мексиканській еліті, єдиному соціальному сектору, який міг отримати доступ до тонких деталей , виготовлених із золота, срібла та міді, а також спеціалізованих предметів сантехніки, лапідарію, багато різьблені бавовняні ковдри та фаянс Choluteca. Прицьому співіснували глиняний посуд, мішки, кошики різних розмірів, грубі тканини, бритви, метати, молкаєти,а також найрізноманітніші шкури тварин, кістки, губки, черепашки, равлики, а також деревина, дрова, вугілля, камінь, пігменти і вапно.

En el lugar también podían adquirirse esclavos para ser sacrificados. Foto: Oliver Santana / Raíces

Крім того, за словами Кортеса, були місця, де вони «мили та голили голови», а також місця, де травники мали велику кількість трав та коренів, які використовувались для лікування захворювань , а також готувалися, за словами Торкемада, у мазей та сиропах. Середтаких різноманітних товарів розкрився апетит, і для втамування голоду було достатньо піти на вулицю, де можна було придбати готові продукти, такі як атол кукурудзи та какао, смажена або варена риба, коржі, тамале з різних начинок, тлакойос, серед інших тушкованих страв.

На ринку в Тлателолько раби також можна було придбати , щоб їх принесли в жертву. Діаз дель Кастільо вражений кількістю полонених, яких можна було побачити в Тлателолько і навіть порівнює їх достаток з чорношкірими людьми Гвінеї, проданими португальцями. Однакці раби мали можливість отримати свою свободу і ринок відігравав важливу роль. Коли «власник» вийшов на ринок з полоном, він міг втекти, і, за словами Дієго Дурана в своїй Історії Індії Нової Іспанії та материкових островів, якби йому вдалося вийти з нього і зуміти наступати на фекалії тварин, він зміг претендувати на свою свободу.

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