«Еротичні лінії»: голландський серіал про розкриття у вісімдесятих

«Еротичні лінії» реконструюють роки закінчення холодної війни і появи гарячих ліній. (Netflix)

Інша серія, яка показує нам близьку реальність молоді в 1987 році в Амстердамі: Еротичні лінії. На основі книги Фреда Сауерессіга 06‑Cowboysig , яка розповідає про зростання гарячих ліній секс-дзвінків у 1980-х роках, це один із найновіших випусків Netflix.

Центральним персонажем цієї художньої літератури є студентка психології, Марлі Саломон (зіграна Джой Деліма), яка вирішує взяти підробіток у Teledutch , компанії братів Френка ( Minne Koole) та Рамона Стігтера ( Кріс Пертерс). Вони створили першу з еротичних ліній в Європі, яка згодом розширилася б по всьому світу.

Ці брати стають мільйонерами, адже бізнес творить чудеса. Тим часом. Марлі занурена в катаракту емоцій і не зовсім знає, як розмістити свою роботу протягом свого життя. Як ви живете своєю власною сексуальністю, працюючи в компанії, безпосередньо пов'язаній із сексуальними бажаннями інших людей за телефонною лінією? Процес трансформації, який пройде молода жінка, є ключем до розуміння інтенсивності цієї серії.

Занурення в еротичні лінії пропонує нам зрозуміти той момент вибуху молоді в Амстердамі, який пережив напружений період розвідки в кінці холодної війни. Саме те місто заснувало це нове покоління, яке буде жити подібним досвідом на решті континенту. Не тільки щодо сексуального розкриття, але й нового препарату, який прийшов би залишитися, екстаз та революція, яка включала нові музичні жанри, такі як будинок, стиль, абсолютно відмінний від усього, що чув досі.

Серіал створений Пітером Бартом Кортуїсом і режисерами Томаша Каан та Анна ван дер Хайде . Акторський склад завершують Джос Брауерс, Джулія Аккерманс, Чарлі Чан Дагелет, абатство Хоеста Бенджа Брюйнінгсеред інших.

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