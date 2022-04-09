Епігменіо Ібарра побив Чіро Мураяму за видалений твіт на відкликання мандат: «Вони не мають моральних повноважень»

Продюсер Епігменіо Ібарра запустив себе проти директора Національного виборчого інституту ( INE ) Чіро Мураяма , після того, як поділився ниткою Twitter через свій офіційний обліковий запис, який він видалив моменти пізніше.

Цей коментар говорив про аналіз питання, яке прийшло б у Відкликання мандата, яке воно прирівнювало до того, що сталося з Законпро промисловість електричні.

З моменту затвердження законопроекту, представленого міністром Пардо Реболледо , в якому він запропонував визнати недійсність фрази «або залишитися в президентстві Республіки до кінця свого терміну» обговорювалося у Верховному суді нації (SCJN).

У публікації радника було зазначено, що голосування міністрів залишалося таким же, як минулої середи, коли ЛІГ було підтверджено, оскільки 7 проголосували за недійсність, тоді як 4 з 11 міністрів ратифікували його.

Este era el tuit borrado (Foto: @epigmenioibarra)

Однак пост був видалений радником через моменти після його опублікування. Але це не завадило Ібаррі зробити скріншот, на якому можна побачити першу частину потоку.

Разом з публікацією він додав і образ передбачуваної публікації. Через кілька годин він заявив: «Видалений твіт Ciro Murayama сьогодні не був дурним, це була смілива провокація».

Слід зазначити, що членів INE, особливо її головуючого радника Лоренцо Кордова та Чіро Мураяма , були виділені різними політичними акторами, які захищають уряд президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO), як диверсанти відкликання мандату. Серед них і сам Ібарра.

Epigmenio ha criticado en diversas ocasiones al consejero del INE (foto: @epigmenioibarra)

Вони навіть були пов'язані з опозиційними партіями, такими як Партія національної дії (PAN), Інституційна революційна (PRI) та Громадський рух (MC), як вони мають пропонували переговори та конференції з цими лавками, особливо з синіми та білими.

З іншого боку, Чіро Мураяма також був убитий продюсером та власником Argos Comunicación за участь у розмові з Віктором Трухільо , в якому він говорив про важливість Інституту як арбітра демократії.

З цього приводу режисер і сильний захисник Четвертої Трансформації ( Q4 ) іронічно описав радника як «плацонічного клоуна».

(foto: @CiroMurayamaINE)

Нарешті Ібарра підтвердила і підтримала заяви глави уряду Клавдії Шейнбаум Пардо, яка заявила, що радники ненавидять участь народу.

«Сьогодні своїм видаленим твітом Чіро Мураяма підтвердив те, що Клавдія сказала в середу: «Ми говоримо деяким членам INE, що вони не мають морального авторитету. Назадньому плані вони ненавидять участь людей, ідею вільного, партисипативного народу», - схвалив режисер, пов'язаний з 4 кварталу.

Так само вишнева партія написала через свої соціальні мережі, що «Councillor @CiroMurayamaINE, чи він вже приєднався до будь-якої політичної партії чи все ще хоче обдурити людей, представляючи себе «неупередженими» та демократичними? P.S., Ми прагнули прочитати, але він видалив його. Народ не тупий. Виходять маски».

Однак з цього приводу радник відповів, сказавши: «Не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, ми відновимо інші питання в понеділок », і сказав, з іншого боку, він сказав, що для консультації буде достатньо коробок.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: