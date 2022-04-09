Ілон Маск припустив, що Tesla присвятить себе видобутку літію, якщо він не знизить його вартість

Elon Musk, founder of SpaceX and chief executive officer of Tesla Inc., arrives at the Axel Springer Award ceremony in Berlin, Germany, on Tuesday, Dec. 1, 2020. Tesla Inc. will be added to the S&P 500 Index in one shot on Dec. 21, a move that will ripple through the entire market as money managers adjust their portfolios to make room for shares of the $538 billion company.

Американський бізнесмен Ілон Маск припустив цієї п'ятниці, що Tesla, його компанія з виробництва електромобілів, буде займатися бізнесом видобутку та переробки літію , якщо вартість цієї сировини, необхідної для виготовлення акумуляторів, не зменшиться.

Маск, дуже любить використовувати соціальну мережу Twitter, щоб коментувати новини та ділитися своїми ідеями, повторив цю п'ятницю історичну серію даних про ціну літію, яка стрімко зросла в останнє десятиліття і тим більше з початку війни в Україні.

«Ціна літію піднялася до божевільних рівнів! Tesla, можливо, дійсно доведеться йти на видобуток і переробку безпосередньо в масштабах, якщо витрати не покращуються», - сказав найбагатша людина в світі, зазначивши, що метал «майже скрізь» у світі.

Пізніше, у цій же темі повідомлення, він згадав запаси літію Невади, найбільші відомі в США, і запевнив, що Tesla «має деякі свіжі уявлення про стійке вилучення та рафінування літію», не йдучи далі.

El litio se ha encarecido desde la invasión rusa de Ucrania REUTERS

Як і інші товари, від пшениці до нікелю літій став дорожчим з моменту вторгнення Росії в Україну, і тільки за останній рік його ціна зросла на 480%, згідно з даними Benchmark Mineral Intelligence, цитованими CNBC.

Муск вже не вперше проявив інтерес до ідеї видобутку цього ключового металу для акумуляторів електромобілів, хоча в останні роки компанія зосередилася на підписанні угод із зовнішніми виробниками.

Американський мільярдер Ілон Маск недавно вперше піднявся на позицію найбагатшої людини в світі за списком Forbes 2022 року , який обчислює його статки в 219 мільярдів доларів.

Муск вже був другим у цьому списку, коли він був зроблений у 2021 році, але цього року він піднімається на вершину подіуму вище, в такому порядку американець Джефф Безос (засновник Amazon, оцінюється 171 мільярд), француз Бернар Арно (Louis Voutton, 151 мільярд), а також американський Білл Гейтс (Майкрософт, 129 млрд).

Маск, творець електромобіля Tesla , представлений Forbes як людина, яка «зробила революцію в транспорті, як на землі з Tesla, так і в космосі через ракетного виробника SpaceX».

Маск знову був у новині за те, що оголосив про свій запис у раді директорів Twitter, після того, як вчора він оголосив що він набував 9,2% акцій компанії; оголошення викликало акції Twitter на Нью-Йоркській фондовій біржі на 7,3 відсотка.

Бізнесмен, народжений в Південній Африці та володар південноафриканських, канадських та американських національностей, вважається одним з найбільш прозорливих, але в той же час найбільш суперечливих підприємців, особливо через свою гіперактивність у соціальних мережах, де він любить коментувати кілька питання поза політикою правильно.

(З інформацією від EFE)

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