Великдень в перуанських джунглях: найкращі типові страви, пропоновані цим регіоном

Великдень тут, і настав час підготувати все до свят, якщо ви плануєте довгу поїздку, щоб очистити свій розум у ці сезони. Яке краще місце для відвідування перуанських джунглів, або через його тропічні райони , або гастрономію, яку вони зберегли століть. Страви, які обов'язково підірвуть ваш розум, і ви захочете спробувати його в домашніх умовах.

Тому ми представляємо вам список найкращих типових страв, які пропонує регіон, щоб, коли ви об'їжджайте район, ви будете знати, що спробувати, і таким чином пережили незабутні враження. За словами Марка Перу, Амазонська кухня, вважається однією з найвишуканіших у світі завдяки безперечному використанню її інгредієнтів, ароматів та текстур; елементи, які стимулюють почуття та пробуджують незрівнянні відчуття.

JUANES

Один з найвідоміших у столиці Перу, навіть помічений у національних серіалах та фільмах. Це блюдо з Мойобамби, яке нагадує дуже велику тамале на основі рису, курки або курки та яєць. На перший погляд це схоже на простий мішечок рису, але його інгредієнти надають йому той різний смак джунглів.

Рис покриває так, ніби це ковдра, яка вже приправлена курка, і яйце шматочками. Їсти його можна холодним напоєм або соком, іноді ті, хто подорожує з джунглів до столиці, прибувають в кількостях, за цінами та смаками. Це, безсумнівно, блюдо з дуже приємним смаком, здатне задовольнити найвибагливіший смак.

Los deliciosos juanes, conocido en el mundo. Foto: difusión.

ELТАКАКО З ЦЕСІНА

Ще одне емблематичне блюдо перуанських джунглів добре відоме своєю текстурою і ароматом. Він складається з зеленого банана (смаженого або смаженого), який подрібнюється і змішується з салом. Крім того, він супроводжується цечіною (сушеною та копченою свининою) та чорізо (ковбаса на основі тонких кишок свині, фарширована добре приправленим фаршем тієї ж тварини). Іноді він може трохи свербіти, але цей дотик надає йому інший смак смоктати пальці, не переставайте його шукати, якщо ви вирішите подорожувати в джунглі.

Tacacho con cecina. Foto: difusión.

ПАТАРАШКА

Патарашка ідеально підходить для любителів риби. Це смачна річкова риба, приправлена спеціями, характерними для перуанських джунглів, загорнута в лист і обсмажена на деревному вугіллі. Ось чому це ідеальне поєднання, яке змушує рибу мати особливий аромат та смак. Таким чином, на перший погляд приваблює клієнтів, навіть те, що вони бачать їх вперше.

Patarashca, pescado de río condimentado con especias propias de la selva peruana, envuelto en una hoja y asado en carbón. Foto: difusión.

КУРЯЧІІНЧІКАПІ З АРАХІСОМ

Це вишуканий суп з Амазонки, який має своїм своєрідним інгредієнтом курку, підняту в загін (домашня курка), зріджений або мелений арахіс, кукурудза, маніока та коріандр. Унікальний суп, яким варто насолодитися, незважаючи на свій жовтий колір. Це не те саме, що курячий суп або бульйон, оскільки його приготування має все значення.

Inchicapi de gallina con maní. Foto: difusión.

ЗАПІКАНКАРИБНА

Ця страва складається з рагу або рагу на основі різної риби та молюсків, таких як: хек або морський окунь, кальмари, мідії, окунь, креветки, восьминіг. Важливо відзначити, що всі вони змішуються з відвареним рисом і овочами (перцем, морквою, помідором і т.д.).

Cazuela de pescado, comida de la selva peruana. Foto: difusión.

АМАЗОНСЬКАШАУФА

Це швидке і просте блюдо в приготуванні. Це дуже смачно, якщо ми супроводжуємо його перцем чарапіта. З іншого боку, це максимальне уявлення про злиття між китайською їжею та їжею з перуанських джунглів. Амазонський рис шауфа - це різновид традиційної шауфи, з тією різницею, що він містить регіональні інгредієнти. Деякі з цих регіональних інгредієнтів використовуються для приготування найбільш екзотичних рагу перуанських джунглів.

Arroz chaufa amazónico selva peruana. Foto: difusión.

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