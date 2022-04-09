Поцілунки собак можуть заразити смертельне супербаг для людей, говорить дослідження

A woman kisses her Border Collie during the second day of the Crufts Dog Show in Birmingham, Britain, March 8, 2019. REUTERS/Hannah McKay

Можливо, ми захочемо двічі подумати про те, щоб дозволити нашій собаці дати нам великий слизовий поцілунок на обличчі. Домашні тварини могли б ділитися більш ніж безумовною любов'ю зі своїми власниками, згідно з новими дослідженнями вчених Європи. Вони можуть передавати стійкі до антибіотиків суперклопи людським членам своїх будинків.

Дослідження дослідників Лісабонського університету в Португалії та Королівського ветеринарного коледжу в Лондоні показало, що домашні тварини та люди в одних і тих же будинках часто мали стійкий до антибіотиків штам кишкової палички в своїх системах, повідомляє короткий зміст дослідження, проведеного Європейським товариством клінічної мікробіології та інфекційних хвороб. Дослідженнябуде представлено на наступній конференції суспільства пізніше цього місяця.

І хоча дослідження не дійшли висновку, як саме передавалися бактерії або в якому напрямку, дослідники кажуть, що це припускають, що ми повинні бути гігієнічними, коли мова йде про контакт з домашніми тваринами, що включає уникнення цілування їх та миття рук після зав'язування мішків для кормів, і навіть після ласки їх.

Стійкі до наркотиків бактерії не можна лікувати антибіотиками, що робить щось, що зазвичай піддається лікуванню, наприклад, стафілокочна інфекція, небезпечна для життя. За даними Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) , у Сполучених Штатах , стійкі до наркотиків бактерії заражають понад 2 мільйони людей і вбивають щонайменше 23 000 людей .

La posibilidad de compartir una superbacteria entre personas y animales es un descubrimiento relativamente nuevo (Europa Press) Europa Press

СіанФросіні зКоролівського ветеринарного коледжу, один з авторів дослідження, сказавBBC5 Live , щоцей специфічний супербаг не є новим: він був виявлений у людей роками, і багато людей, ймовірно, переносять його без будь-яких симптомів.

«Цілком природно мати бактерії, і деякі з них можуть бути стійкими. Якщо ви здорова людина, то це нормально», - розповів Фросіні радіопрограмі. «Проблема виникає, коли у вас є хтось, хто живе в цьому домогосподарстві, у кого може бути щось, що робить їх більш сприйнятливими до інфекції... Вибудете мати більший ризик заразитися цими стійкими комахами».

Але можливість спільного використання супербага між людьми і тваринами - відносно нове відкриття. Дослідникизібрали зразки калу від 58 здорових власників домашніх тварин та їх 18 котів та 40 собак у Португалії. УВеликобританії регулярно проводили вибірку 56 здорових людей та їх 45 собак.

Вони виявили, що 1% домашніх тварин (14 собак і одна кішка) і 13% людей переносять стійкі до наркотиків бактерії, але кількість домогосподарств, де і люди, і тварини мали вірус, була набагато меншою.

Los expertos advierten a los dueños de mascotas que eviten hábitos como besarlas. También se les dice a las personas que se laven las manos después de acariciar a los perros y recoger sus desechos (Getty Images)

«Ми знайшли чотири будинки, де і власник, і у вихованця одночасно був один із таких типів стійких бактерій», - сказав Фросіні . «І насправді ми виявили в двох тих будинках, що ці бактерії, коли ми дивилися на їх генетику, були абсолютно однаковими між господарем і собакою. Такимчином, ви можете бачити, що щось ділиться. Що не можна сказати про роботу, яку ми зробили, - це в якому напрямку вона йшла».

Неважко зрозуміти, чому лизати нашого вихованця може бути сповнений мікробів. Коли цей язик не дає нам вітального поцілунку, наша собака чи кішка використовують його для того, щоб доглядати за собою, навіть для того, щоб підтримувати чистоту своїх приватних частин. Але Фросіні визнав , що можливо, що людські суб'єкти були джерелом бактерій, знайдених у їхніх домашніх тварин через погану гігієну.

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