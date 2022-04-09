Директор Національної поліції закликав до швидкості розслідування сексуального насильства над патрульним катером в Атлантико

Під час візиту до Барранкільї (Атлантико), де відбувся XIII саміт Амеріполу, генеральний Хорхе Луїс Варгас, директор Національної поліції, попросив судові органи оперативно розслідувати справу сексуального насильства, в якому патрульний човен, що належить установі, став жертвою двох своїх супутників.

«Ми просимо прокуратуру також розставити пріоритети цьому розслідуванню. Ми надаємо всю фізичну, медичну та психологічну підтримку нашому колезі. Усі протоколи закону застосовуються, щоб його швидко відвідували», -підкреслили вони в газеті El Heraldo про те, що сказав старший чиновник.

Тим часом на радіо La W вони підкреслили, що поліція надає всю підтримку Офісу Генерального прокурора нації, щоб цю справу можна було роз'яснити.

«Все, що вони просили від нас, було дано їм, щоб справу можна було з'ясувати якомога швидше», - цитували вони по радіо про те, що сказав генерал Варгас.

Тим часом в Ель-Геральдо вони вказали, що сама установа проводить відповідні розслідування.

«Будемо сподіватися, що з новим дисциплінарним законодавством ми зможемо отримати роз'яснення якнайшвидше в законодавстві, так і в кримінальному плані», - сказав він.

Сексуальнийнапад на жінку в уніформі відбувся минулої суботи, 2 квітня, після того, як жертва повідомила про те, що сталося, і визначила двох її колег поІнтегрованій інформаційній системі поліції (Сиполь) в якості винних.

Подіїбули б представлені в суботу, 27 березня, коли жінка, народжена в Пуерто-Колумбії (Атлантико), вийшла в бар в районі Рестрепо в Боготі, з двома формами з закладу, які були частиною однієї спеціальності.

Патрульнийкатер подав публічну скаргу через свої соціальні мережі. Осьтак почалася історія тієї ночі: «З самого раннього віку моя найбільша мрія була бути поліцейським. Завдяки батькам мені вдалося здійснити цю велику мрію, але сьогодні виповнюється рівно вісім днів тотальної трагедії».

Опинившись у барі, вона разом з двома офіцерами Національної поліції випили пляшку віскі, при цьому нормально розмовляли. Через деякий час всередині закладу жінка втрачає пам'ять і в кінцевому підсумку лежить на платформі біля місця.

Про це заявила мати передбачуваної жертви газеті El Heraldo в Барранкільї: «Вона опинилася на вулиці, є відео, в якому поліцейські, її супутники, кричали на неї вульгарності. Післяцього вони попросили таксі і відвезли її в квартиру, де вона живе, і саме там сталося зловживання», - сказала мати.

У своїй публічній скарзі жінка в уніформі написала: «Ніхто не знає, що я пережив, і я, чесно кажучи, не хочу, щоб хтось інший жив цим, сьогодні я вирішила оприлюднити це, з наміром, що хтось може мені допомогти, я дуже боюся, боюся всього, що може трапитися зі мною та моєю родиною», - сказала вона.

«З 27 березня 2022 року я не зміг заснути, взагалі я втратив апетит, і все тому, що двоє людей, яких я вважав друзями в той час, згвалтували мене. І я не був винен», - продовжив він.

У неділю, коли вона прокинулася гола і без будь-якої пам'яті, офіцер дізнався, що її зґвалтували. «Я не розумію, як будучи співробітниками, вони можуть бути в змозі. Бути патрульними теж! Я також не розумію, як та сама поліція, яку я так люблю, не допомагає мені прискорити процес, щоб вони могли платити за те, що вони зробили. Менідуже потрібна допомога. Я більше не можу цього зробити», - закінчив він своє написання.





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