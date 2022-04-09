Даніель Феліпе Мартінес - чемпіон Туру країною Басків 2022

Останній етап Туру по країні Басків пройшов понад 135 км між Ейбаром і Аррейтом. Там гора відзначила відмінності та найбільші труднощі протягом дня, будучи навіть ключовими для деяких бігунів, але згубно для інших, які не витримали темпу конкуренції.

Remco Evenepoel Quick Step Alpha Vinil та колумбієць Даніель Феліпе Мартінес з Інеос-Гренадерів почали як головні герої гонки, враховуючи, що бельгієць був лідером загальної турнірної таблиці, тоді як Мартінес був 2-м за 2 секунди.

Спочатку деякі велосипедисти хотіли виїхати, щоб шукати гірські точки з самого початку, тоді як загін мав намір підтримувати регулярний темп, щоб не дозволити втечі зайняти багато часу вперед, оскільки з самого початку вважалося, що визначення назви буде дано, граючи на сцені.

Ineos Grenadiers активізували погоню і подбали про свою основну карту, щоб він міг відреагувати докінця.

Рогліч, який був лідером до 4 етапу, намагався залишити зграю з атакою здалеку, але це не спрацювало, натомість це спричинило рух Даніеля Мартінеса та інших вершників, таких як Джонас Вінгегард з Jumbo Visma та Remco Evenepoel, який нарешті пізно відреагував на переїзд.

За 30 км до фінішу Енрік Мас і Нельсон Олівейра впали, коли вони були в групі, яка переслідувала Давида Формоло з ОАЕ Team Emirates, єдиний бігун залишився від втечі. Це змусило Даніеля Мартінеса розрізати на групу, де Ремко переслідувався з Roglic, Soler та іншими гонщиками.

З тих пір боротьба за досягнення основної групи стала досить напруженою для миачуна, якому довелося поставити достатню кількість шевронів, щоб не втратити своє місце в загальному заліку і шанси на перемогу в змаганнях.

Всього за кілька секунд вони розділили групу Мартінеса з групою російських Власов (Бора), Вінгегаард (Jumbo Visma) та Пелло Більбао (Бахрейн Переможний), серед інших, коли фініш на відстані 20 км.

Даніель Мартінес та Ремко досягли Групи 1, а потім колумбієці залишили дивлячись скоротити Ремко з 14 км. Однак бельгієць затих і наздогнав його разом з іншими бігунами.

Менш ніж за 10 км від фінішу Даніель і Ремко грали бонус з європейцем зайняв 3 секунди, в той час як Мартінес взяв 2 і Пелло Більбао з 1. Останні 7 кілометрів ужалили, і це було головним чином сприятливою обстановкою для альпініста, як Девід де Формоло, знову взяти на себе лідерство, поки в спині його переслідувала група фаворитів.

Пізніше, маючи 5 км, молодий іспанець Хуан Педро Лопес (Trek Segafredo) вийшов з-за групи капосів, щоб піти і шукати Формоло, прагнучи до перемоги сцени. Нарешті Ремко лопнув і не зміг витримати темп, який його суперники поставили на останньому підйомі, тому він відмовився від часу і лідерства.

Колумбійському велосипедисту вдалося витримати свої умови, навіть висунувши темп вперед, щоб відокремити те, що було найбільш можливим від Ремко, що залишило його віртуальним лідером гонки, коли залишилося лише 4,5 км.

Власов, Ізагірре, який впав і повернувся до групи, крім Вінгегаарда та Формоло стежив за педалюванням кавового чоловіка, який закріпився як один з головних фаворитів, щоб залишитися зі сценічною перемогою.

За останній кілометр Ion Izagirre del Cofidis наздогнав своїх суперників і вийшов на фінальний етап, в той час як Даніель Мартінес виграв загальну класифікацію для Колумбії та Інеосг Ренадерів.

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