Кредітеррено Інфонавіт: який рахунок для доступу до цього фінансування

Кілька днів тому Інститут Національного фонду житлово-комунального господарства (Infonavit) здивував працівників країни новим варіантом, щоб мати можливість займатися господарством свого будинку, хоча завдяки цьому фінансуванню рахунок відрізняється від звичайного. У зв'язку з цим ми дамо знати, скільки балів потрібно, щоб мати можливість акредитувати.

Це новий Crediterreno, який Infonavit оголосив у рамках свого50-річчята через який зацікавлені сторони зможе отримати доступ до простору, щоб мати можливість побудувати будинок.

За даними Інституту, сума кредиту буде визначатися в кожному конкретному випадку. Вони можуть фінансувати до 100% вартості, яка нижча між сумою оцінки та вартістю покупки. Важливим фактом є те, що земля залишиться в якості гарантії її оплати.

Якийрахунок для доступу до Crediterreno?

За словами Infonavit, у цьому випадку варіант цього фінансування становить 980 балів , а не 1080 балів, які зазвичай вимагаються для авторизації будь-якого іншого кредиту.

Крім того, бажаючі матимуть бонус у балах; однак це буде розподілено залежно від віку, де купується земля. Наприклад, будуть деякі держави з підвищеним попитом на землю, де можна присудити більш високий бал.

El trámite es a 15 años. (Foto: Cuartoscuro)

Якіосновні особливості?

Важливо буде пам'ятати, що термін, сума, процентна ставка і фінансові умови визначаються виходячи з особистої ситуації, тобто щодо ситуації кожної людини.

Максимальний термін подачі заявки - 15 років. Сумавіку плюс термін фінансування не може перевищувати 65 років.

Як і у випадку з будь-якою процедурою, потрібно застосувати ряд кроків та вимог.

Якце зробити?

По-перше, зацікавлені сторони повинні подати право власності на індивідуальну власність без обтяження, а також докази узгодження, оцінки, офіційного номера земельної ділянки, технічного висновку про майно та офіційний документ, що акредитує користування житловими або змішаними земельними ділянками.

El puntaje para este financiamiento es menor. (Foto: Cuartoscuro)

*Послідовно бенефіціар повинен увійти на портал Infonavit My Account.

*Натисніть на опцію «Я зацікавлений в кредиті» або купівлю землі.

*Визначте суму кредиту та фінансових умов.

*Інтегруйте файл з необхідними документами.

*Заповнюємо кредитну заявку.

*Фінально зареєструвати фінансування в найближчому сервісному центрі Infonavit (CESI).

Аяк щодо вимог? Засловами Інфонавіта, громадянам, які прагнуть придбати земельну площу для фермерського господарства, доведеться перевірити, чи має він необхідні послуги, тобто доступ до медичних центрів, рекреаційних приміщень, джерел зайнятості, магазинів постачання, шкіл тощо.

Крім того, земля повинна розташовуватися подалі від зон ризику, таких як: печери, геологічні розломи, зони ризику повені, сміттєзвалища тощо. Інфонавіт нагадав, що метою запуску цього проекту є задоволення історичного попиту робітничого класу, який зможе отримати доступ до фінансування виходячи зі своїх потреб.

Дизайн цього нового проекту був досягнутий завдяки реформі Закону про Інфонавіт, за допомогою якого працівники зможуть подати заявку на кредит у повній свободі, безпосередньо та без посередників.

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