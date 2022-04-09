«Checo» Перес почне третє місце в австралійському GP; Леклерк був поул-позицією

Відбіркова сесія проходила на Гран-прі Австралії , в якому стартове замовлення було вирішено на недільній гонці. Мексиканець Серхіо Перес забив третій найшвидший час дня відразу за товаришем по команді Red Bull Racing Макса Верстаппена та Чарльза Леклерка Феррарі, який зайняв поул-позицію секундоміра в 1:17 .868.

Вже тривають треті вихідні заходів у сезоні Формула 2022 року. Після двох років відсутності з верхнього календаря польотів, ланцюг Альберт Парк в Мельбурні є поточним місцем для перспективної гонки. Спір між австрійськими та італійськими командами вже передбачений новий розділ. Цифри диктують, що в кваліфікації Россо Корса мають дві перемоги, для одного з Биків .

Незважаючи на побоювання, які існують у Checo щодо конфігурації RB18, водій зміг залишитися на верхніх позиціях. Після закінчення другого безкоштовного навчання тапатіо висловив свою невпевненість у працездатності свого автомобіля, запевнивши, що « деякі речі працюють не так, як очікувалося». Нарешті, йому вдалося зробити свій старт в гонці з другої лінії.

Sergio Pérez en la clasificación del Gran Premio de Australia. Foto: Twitter @SChecoPerez

«P3 - хороший початок на завтра. Сподіваємось, ми зможемо дати вболівальникам хорошу гонку», - сказав Перес, як тільки кваліфікація закінчилася. Австралія - країна, в якій Чеко дебютував у топовій категорії автоспорту.

Порядок сітки був тоді таким: Леклерк перший з 1:17 .868; Верстаппен другий з+0.286; Перес третій з 0.372; Ландо Норріс четвертий з 0.835; Льюїс Гамільтон п'ятий з 0.957; Джордж Рассел шостий з +1.065; Даніель Річкардо сьомий з 1,164; Естебан Окон восьмий з +1.193; Карлос Сайнц-молодший дев'ятий з +1.540, і, нарешті, Фернандо Алонсо на десятій позиції (він не встановив час через аварію, але коли він кваліфікувався на Q3, він отримав місце в автоматичному режимі).

Решта водіїв влаштовувалися так: П'єр Гаслі, Вальттері Боттас, Юкі Цунода, Гуанью Чжоу, Мік Шумахер, Кевін Магнуссен, Себастьян Феттель, Ніколас Латіфі, Олександр Альбон і Ленс Прогулянка. Вони добудували сітку.

День діяльності ознаменувався різними аваріями, що сталися. Прогуляйтеся і Latifi влаштували зіткнення в першому кварталі, що залишило їх обох поза конкуренцією. Колишні чемпіони Феттель і Алонсо також закінчили лінію.

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - April 9, 2022 Ferrari's Charles Leclerc after placing first in qualifying poses with Red Bull's Max Verstappen and Red Bull's Sergio Perez REUTERS/Loren Elliott REUTERS

Австралійський GP 2019:13-е місце з гоночним пунктом.

Австралійський GP 2018:11 місце з силою Індії.

Австралійський GP 2017:7-е місце з силою Індії.

Австралійський GP 2016:13 -е місце з силою Індії.

Австралійський GP 2015:10-е місце з силою Індії.

Австралійський GP 2014:10-е місце з силою Індії.

Австралійський GP 2013:11 місце з Макларен.

Австралійський GP 2012:8 місце з Саубер.

Австралійський GP 2011: дискваліфікований з Sauber.

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