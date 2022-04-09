Сезар Хільдебрандт: «Народна відмову делегітимізує Кастільо, тінь президента та конато парламенту»

Це був один з найбільш критичних тижнів для мандату Педро Кастільо. На додаток до транспортного страйку через високі ціни на паливо, в Лімі та Кальяо додали сюрприз комендантську годину, що тисячі людей кинули виклик марші проти уряду.
Журналіст Сезар Хільдебрандт посилався на цю ситуацію у своєму розділі «Matices» на тижневику «Гільдебрандт у своєму тринадцятому». У своїй колонці «Кінець історики» лідер думки підтверджує, що мирне вирішення цієї ситуації полягає в тому, щоб президент подав у відставку, як просили тижні тому. Вашвід'їзд - обов'язковий варіант. Інша альтернатива - насильство, хаос, гнів, які об'єднують людей та мобів.
Він стверджує, що віце-президент Діна Болуарте повинна взяти на себе короткий перехідний уряд, який закликає до загальних виборів виконавчої влади та Конгресу.
Він стверджує, що для того, щоб зіткнутися з такою ситуацією, як нинішня, потрібна була ефективна влада. Це вимагало від лідера, щоб приймати рішення, але Кастільо був постійним розчаруванням. «Справа не в тому, що нам бракує уряду, який піднімається до цього випадку. Велика проблема полягає в тому, що у нас навіть немає уряду. Не можна назвати цю раду знеохочених безвідповідальних людей «виконавчою владою» на чолі з людиною, яка наводить гітлерівські автомагістралі як приклад планування», - говорить Хільдебрандт.
Для журналіста неможливо очікувати, що Кастільо зробить все правильно, через його самозакоханість, незнання та погану компанію «(Серрон, перш за все, що є його власним ковідом) затягніть його в прірву. Його недоліки сприйняття спотворяють ландшафт».
Це вказує на те, що Кастільо - це людина, яка була обрана без шахрайства чи вади президентом Республіки, «яка врятувала нас від підземного світу Фудхімористів, що праве крило, вперте як мул, знову вирішило. Антифудхіморизм проголосував за нього, і відмова від нудного і лихого неолібералізму завершив завдання».
НІЯКИХВИПРАВДАНЬ
Хільдебрандт вважає, що боляче, що уряд народного походження закінчується так, а також стверджує, що проти нього існувала медійна змова. Але це не виправдовує його дій. Він наводить як приклад мексиканський уряд Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, який зіткнувся з армією правої преси та телебачення. І незважаючи на те, що він стикається з жорсткими прес-конференціями, він зберігає 66% народної підтримки після чотирьох років правління і ось-ось підведе постійність свого режиму референдуму.
Він проводить ще одну паралель з колишнім президентом Чилі Сальвадором Альєнде, для якого преса зробила життя неможливим. Але навіть в рік своєї смерті Альєнде переміг на виборах.
«Немає правого сюжету, який може зруйнувати уряд, який справді підтримується народом. Пронацистське праве крило Чилі довелося бомбити Ла Монеду і змусити Альєнде до самогубства, щоб позбутися уряду, який зберіг свою підтримку непереможеною.
Це не так з Педро Кастільо», - говорить він.
Натомість він стверджує, що завданням припинення Кастільо була робота самого себе. «Кожен день, в усі часи, при кожній присутності, Президент Республіки з ентузіазмом демонстрував нам короткість її розмаху, смертельну природу її нікчемності, своє страхітливе покликання до дурниці, примарний аргумент, яким він висловлював свою нерозбірливість.
Настав час сказати, з гідності громадян, що це має закінчитися», - зазначає він.
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