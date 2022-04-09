Сезар Хільдебрандт: «Народна відмову делегітимізує Кастільо, тінь президента та конато парламенту»

A demonstrator waves a Peruvian flag during a protest against Peru's President Pedro Castillo after he had issued a curfew mandate which was lifted following widespread defiance on the streets, as protests spiraled against rising fuel and fertilizer prices triggered by the Ukraine conflict, in Lima, Peru April 5, 2022. REUTERS/Alessandro Cinque

Це був один з найбільш критичних тижнів для мандату Педро Кастільо. На додаток до транспортного страйку через високі ціни на паливо, в Лімі та Кальяо додали сюрприз комендантську годину, що тисячі людей кинули виклик марші проти уряду.

Журналіст Сезар Хільдебрандт посилався на цю ситуацію у своєму розділі «Matices» на тижневику «Гільдебрандт у своєму тринадцятому». У своїй колонці «Кінець історики» лідер думки підтверджує, що мирне вирішення цієї ситуації полягає в тому, щоб президент подав у відставку, як просили тижні тому. Вашвід'їзд - обов'язковий варіант. Інша альтернатива - насильство, хаос, гнів, які об'єднують людей та мобів.

Він стверджує, що віце-президент Діна Болуарте повинна взяти на себе короткий перехідний уряд, який закликає до загальних виборів виконавчої влади та Конгресу.

Він стверджує, що для того, щоб зіткнутися з такою ситуацією, як нинішня, потрібна була ефективна влада. Це вимагало від лідера, щоб приймати рішення, але Кастільо був постійним розчаруванням. «Справа не в тому, що нам бракує уряду, який піднімається до цього випадку. Велика проблема полягає в тому, що у нас навіть немає уряду. Не можна назвати цю раду знеохочених безвідповідальних людей «виконавчою владою» на чолі з людиною, яка наводить гітлерівські автомагістралі як приклад планування», - говорить Хільдебрандт.

Для журналіста неможливо очікувати, що Кастільо зробить все правильно, через його самозакоханість, незнання та погану компанію «(Серрон, перш за все, що є його власним ковідом) затягніть його в прірву. Його недоліки сприйняття спотворяють ландшафт».

Це вказує на те, що Кастільо - це людина, яка була обрана без шахрайства чи вади президентом Республіки, «яка врятувала нас від підземного світу Фудхімористів, що праве крило, вперте як мул, знову вирішило. Антифудхіморизм проголосував за нього, і відмова від нудного і лихого неолібералізму завершив завдання».

НІЯКИХВИПРАВДАНЬ

Хільдебрандт вважає, що боляче, що уряд народного походження закінчується так, а також стверджує, що проти нього існувала медійна змова. Але це не виправдовує його дій. Він наводить як приклад мексиканський уряд Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, який зіткнувся з армією правої преси та телебачення. І незважаючи на те, що він стикається з жорсткими прес-конференціями, він зберігає 66% народної підтримки після чотирьох років правління і ось-ось підведе постійність свого режиму референдуму.

Він проводить ще одну паралель з колишнім президентом Чилі Сальвадором Альєнде, для якого преса зробила життя неможливим. Але навіть в рік своєї смерті Альєнде переміг на виборах.

«Немає правого сюжету, який може зруйнувати уряд, який справді підтримується народом. Пронацистське праве крило Чилі довелося бомбити Ла Монеду і змусити Альєнде до самогубства, щоб позбутися уряду, який зберіг свою підтримку непереможеною.

Це не так з Педро Кастільо», - говорить він.

Натомість він стверджує, що завданням припинення Кастільо була робота самого себе. «Кожен день, в усі часи, при кожній присутності, Президент Республіки з ентузіазмом демонстрував нам короткість її розмаху, смертельну природу її нікчемності, своє страхітливе покликання до дурниці, примарний аргумент, яким він висловлював свою нерозбірливість.

Настав час сказати, з гідності громадян, що це має закінчитися», - зазначає він.

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