Карла Гіральдо висловлює свою думку щодо нової «знаменитості MasterChef»: «Я б любив конкурувати з Раміро та Татаном»

Нова партія «MasterChef Celebrity Colombia» почала розроблятися на екрані з 21 лютого, і за цей час вже можна було чітко показати, які кулінарні сильні та слабкі сторони кожного з відомих учасників цього сезону. З іншого боку, якщо говорити про знамениток-переможців цього гастрономічного реаліті-шоу досі, найостаннішим була Карла Гіральдо, у виданні програми, яку бачили в 2021 році.

Тепер, зі своїх соціальних мереж, актриса вкотре поставила на стіл тему «Знаменитість MasterChef», але цього разу відповісти на деякі запитання, які надіслали їй її послідовники щодо поточного сезону. Наприклад, один користувач висловив свою цікавість знати, що він думає про це нове видання реаліті-шоу.

«Я думаю, що мені це подобається, я думаю, що є дуже круті люди, я думаю, що якщо вони настільки доброзичливі, це тому, що ніхто не сприймає це особисто, то це занадто круто», було частиною його відповіді на цей момент.

Але не нехтуючи цією тематичною лінією, пайса також дала рахунок учасників, з якими вона хотіла б бути в конкурсі, якби це сталося: «... Я б хотів конкурувати з Раміро Менесесом та Татаном, я б дав все... щоб вивести їх, очевидно, вони це знають».

Раміро Менесес (актор/режисер) та Татан Мехія (мотоцикліст) - дві національні діячі розваг цього сезону, які випереджають гастрономію над іншими колегами. Хоча їм також не бракувало спотикачів, обидва несуть печатку бути хорошими кухарями, креативниками та всім, що потрібно, щоб залишитися на ногах на програмі реаліті-телебачення.

Тепер, повертаючись до теми Карли Гіральдо, актрису також поставила під сумнів учасник, яку вона мала як фаворит у цій «знаменитості MasterChef», однак вона вважала за краще не давати імені, хоча вона показала список тих, хто міг би виграти за неї: «Я збираюся дати вам свій топ-5, Раміро Менесес звичайно, Татан, Аїда Моралес, Мануела Гонсалес».

Пізніше він засвідчив, що йому не вистачало одного учасника, щоб завершити свою вершину, але він не закінчив свою відповідь.

Карла Гіральдо висловлює свою думку щодо нового сезону «MasterChef Celebrity Colombia»

Раміро Менесес (актор і режисер), Наталія Рамірес (актриса), Мануела Гонсалес (актриса), Ізабелла Сантьяго (венесуельська актриса), Тостао (співачка), Татан Меджія (мотоцикліст), Аїда Моралес (актриса), Ако Перес (актор), Карлос Баес (актор), Аїда Босса (актриса і співачка), стіна Кампузано (актриса), Пампузано (актриса) Оспіна (комік), Естівар Г (впливовий) та Чічо Аріас (комік).

Зі свого боку, список тих, що ліквідуються, вже включений: Луїс Едуардо Аранго (актор), Мартін Карпан (аргентинський актор), Леді Норієга (актриса та співачка), Джейр Ромеро (актор), Марія Тереза Баррето (актриса), Кароліна Гомес (колишня королева та актриса) та Корозо (трубадур) у відповідному порядку.

Що стосується цього формату, коли знаменитості розвиваються як учасники, то гастрономічне реаліті-шоу вже в четвертій партії.

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