Метро Боготи: дізнайтеся про передачу лінії 2, яка розпочнеться на 72-й вулиці та поїде до Суби

8 квітня Рада директорів Metro Company Bogotá під час спеціальної сесії № 71 затвердила маршрут лінії 2 метро Боготи, до Суби та Енгатіви, які матимуть розширення 15,8 кілометрів, переважно під землею.

Затверджений маршрут починається на проспекті Каракаса з Calle 72, де він з'єднується з Першою лінією метро. Звідти він відходить на захід по 72-й вулиці, до Авеніда Сьюдад-де-Калі, і йде на північний захід, до коридору майбутнього ALO, досягаючи змінного струму 145 (майбутня Поперечна авеню Суби) і закінчуючи у дворі майстерні.

Крім того, було підтверджено, що по маршруту другої лінії метро буде побудовано 11 станцій , яка, як очікується, почне працювати в 2030 році з 23 поїздами (шість вагонів кожен), мобілізуючи близько 45 000 пасажирів на годину в кожному напрямку, збільшуючи використання мережі метро з майже 700 000 пасажирів з оцінкою 360 тисяч поїздок на день.

Так само хунта оголосила, що просувається в консолідації вимог щодо співфінансування Нації та району, цього важливого проекту, який принесе користь майже 2 500 000 громадянам.

Нарешті, за словами менеджера Metro Company Боготи Леонідаса Нарваеса, ця друга лінія метро також матиме позитивний вплив на міста Чапенеро та Барріос Юнідос, і, крім того, очікується, що на етапі будівництва вона створить понад 5000 прямих робочих місць.

Минулої п'ятниці, 1 квітня, мер Боготи Клаудія Лопес оголосив, що, якщо все піде так, як очікувалося, через трохи більше трьох місяців ресурси для другої лінії столичного метро будуть забезпечені.

«У липні ми підпишемо угоду про співфінансування другої лінії метро Богота», - сказав президент під час підписання контрактів на мегапроект Accesos Norte 2 та церемонії відкриття Західного поздовжнього шосе (ALO) Сур.

Він також підкреслив роль виконавчої влади у просуванні ініціатив, необхідних столиці та країні. «Національний уряд президента Івана Дуке - це той, який зробив найбільші інвестиції в інфраструктуру та стійку мобільність в історії Колумбії та Боготи», - сказав мер Лопес.

23 березня Empresa Metro de Bogotá та Enel, завдяки постійній роботі та команді з понад 100 людей, завершили роботу на п'яти переходах передачі високовольтної мережі (TAR) для першої лінії метро, метою якої було очистити коридор, полегшити його роботи та забезпечити відповідність з відстанями, між лініями електропередач і новою транспортною системою.

Передача високовольтних мереж полягала в будівництві нових споруд, монтажі висотних опор і веж, прокладання мереж і ліній електропередач, на п'яти завершених переходах, ще однієї незавершеної, і підстанції, де буде проходити метро.

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