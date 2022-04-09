Бівол здався рівню Канело Альварес: «Один з кращих у світі»

Почався зворотний відлік до одного з найважливіших протистоянь у кар'єрі Саула Канело Альвареса . Через місяць після бою і він, і Дмитро Бівол посилили підготовку до приїзду в найкращих умовах. У той час як російський боксер має незначну перевагу для боїв у ваговому дивізіоні, який домінував більшу частину його кар'єри, він визнав, що його опонент один з кращих в світі.

«По-перше, він один з найкращих бійців у світі , і він робить його більш впевненим, а по-друге, дуже досвідчений боксер», - сказав він перед мікрофонами середовища TUDN .

Надзвичайної смуги, яку він продемонстрував протягом 2021 року, коли він виграв усі 168-фунтовий ремені, було достатньо, щоб його вважали найкращим фунтом за фунт, повідомляє журнал The Ring . Однак, хоча він не має однакових відбивачів, Бівол відповідав за побудову міцної професійної кар'єри , яка принесла більше половини персонажів, з якими він зіткнувся на полотно, область, яка надає йому бали на користь.

Російський боєць поділився деякими фрагментами своєї підготовки і вже натякнув на відшліфовану техніку, яку він має через місяць після зіткнення з Канело Альваресом

«Це найкращий час , тому що мені 31 рік. Я відчуваю своє тіло в хорошій формі і маю достатньо досвіду, щоб бути професійним боксером», - визнав він.

Впевненість, яку він проявив, не дивно. З моменту свого дебюту в листопаді 2014 року Бівол знявся в 19 поєдинках. Вінніколи не торкався полотна і не знав поразки. Його ефективність, коли мова йде про надання нокаутів, становить 57,89%, оскільки в 11 випадках він виграв хлороформ. Крім того, він вже шість років є монархом Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

На четвертому місці в його історії знаходиться мексиканський боксер, тобто Феліпе Ромеро, персонаж, з яким він зіткнувся в серпні 2015 року і проти якого він виграв срібний титул Всесвітньої боксерської ради (WBC) у напівважкій вазі. Через рік він виграв тимчасовий титул WBA у 175 фунтах, і з тих пір він зробив 10 успішних оборонних сил.

Canelo Álvarez fue reconocido por Bivol como uno de los mejores del mundo (Foto: Joe Camporeale/REUTERS) USA TODAY Sports

Маючи переважну більшість рекордів на його користь, Бівол в одинадцятий раз викриє свій скіпетр проти персонажа, який вже був чемпіоном напівважкоатлетів. На відміну від Сергія Ковальова, Канело Альварес зіткнеться з суперником на більш рівних. Обидва мають однаковий вік і показали величезну силу в своїх рукавичках у кожній з категорій, які вони ввели.

«Знаєте, я не надто думаю про боротьбу. Япросто повинен робити свою роботу і те, що я тренував щодня (...) Коли я почув від свого тренера, що боротьба проти нього 100% (Канело Альварес), я був готовий слухати його. Це нормально», - впевнено сказав Бівол.

Всупереч очікуванням різних експертів та шанувальників, Канело Альварес відмовився нав'язувати два пункти, які дали б йому певну перевагу перед Дмитром Біволом. По-перше, він не хотів приймати умову узгодженої ваги, тобто, щоб обидва боксера виконали проміжну вагу між категоріями, щоб насолоджуватися однаковими шансами на перемогу.

La pelea de Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol se disputará el 7 de mayo (Foto: Twitter/@Canelo)

«Дмитро Бівол - це не величезна 175. Яб прийняв що-небудь від 171 (фунти) далі. У нас були ці розмови з Едді Рейносо та Канело, які сказали: «Між ними без ваги. Якщо це буде для титулу 175 фунтів, це буде»,- сказав Едді Херн на The DAZN Big Show.

Іншою умовою, яку він заперечував, було застереження про регідратацію. Він полягає в тому, що боксер не може набрати більше однієї заздалегідь узгодженої ваги, виконавши масштаб і перед боєм, через споживання води. За цих умов Канело буде прагнути здійснити переворот влади 7 травня , коли він спробує перемогти Бівола у своїй природній категорії.

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