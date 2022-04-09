Бівол здався рівню Канело Альварес: «Один з кращих у світі»

Почався зворотний відлік до одного з найважливіших протистоянь у кар'єрі Саула Канело Альвареса . Через місяць після бою і він, і Дмитро Бівол посилили підготовку до приїзду в найкращих умовах. У той час як російський боксер має незначну перевагу для боїв у ваговому дивізіоні, який домінував більшу частину його кар'єри, він визнав, що його опонент один з кращих в світі.
«По-перше, він один з найкращих бійців у світі , і він робить його більш впевненим, а по-друге, дуже досвідчений боксер», - сказав він перед мікрофонами середовища TUDN .
Надзвичайної смуги, яку він продемонстрував протягом 2021 року, коли він виграв усі 168-фунтовий ремені, було достатньо, щоб його вважали найкращим фунтом за фунт, повідомляє журнал The Ring . Однак, хоча він не має однакових відбивачів, Бівол відповідав за побудову міцної професійної кар'єри , яка принесла більше половини персонажів, з якими він зіткнувся на полотно, область, яка надає йому бали на користь.
«Це найкращий час , тому що мені 31 рік. Я відчуваю своє тіло в хорошій формі і маю достатньо досвіду, щоб бути професійним боксером», - визнав він.
Впевненість, яку він проявив, не дивно. З моменту свого дебюту в листопаді 2014 року Бівол знявся в 19 поєдинках. Вінніколи не торкався полотна і не знав поразки. Його ефективність, коли мова йде про надання нокаутів, становить 57,89%, оскільки в 11 випадках він виграв хлороформ. Крім того, він вже шість років є монархом Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).
На четвертому місці в його історії знаходиться мексиканський боксер, тобто Феліпе Ромеро, персонаж, з яким він зіткнувся в серпні 2015 року і проти якого він виграв срібний титул Всесвітньої боксерської ради (WBC) у напівважкій вазі. Через рік він виграв тимчасовий титул WBA у 175 фунтах, і з тих пір він зробив 10 успішних оборонних сил.
Маючи переважну більшість рекордів на його користь, Бівол в одинадцятий раз викриє свій скіпетр проти персонажа, який вже був чемпіоном напівважкоатлетів. На відміну від Сергія Ковальова, Канело Альварес зіткнеться з суперником на більш рівних. Обидва мають однаковий вік і показали величезну силу в своїх рукавичках у кожній з категорій, які вони ввели.
«Знаєте, я не надто думаю про боротьбу. Япросто повинен робити свою роботу і те, що я тренував щодня (...) Коли я почув від свого тренера, що боротьба проти нього 100% (Канело Альварес), я був готовий слухати його. Це нормально», - впевнено сказав Бівол.
Всупереч очікуванням різних експертів та шанувальників, Канело Альварес відмовився нав'язувати два пункти, які дали б йому певну перевагу перед Дмитром Біволом. По-перше, він не хотів приймати умову узгодженої ваги, тобто, щоб обидва боксера виконали проміжну вагу між категоріями, щоб насолоджуватися однаковими шансами на перемогу.
«Дмитро Бівол - це не величезна 175. Яб прийняв що-небудь від 171 (фунти) далі. У нас були ці розмови з Едді Рейносо та Канело, які сказали: «Між ними без ваги. Якщо це буде для титулу 175 фунтів, це буде»,- сказав Едді Херн на The DAZN Big Show.
Іншою умовою, яку він заперечував, було застереження про регідратацію. Він полягає в тому, що боксер не може набрати більше однієї заздалегідь узгодженої ваги, виконавши масштаб і перед боєм, через споживання води. За цих умов Канело буде прагнути здійснити переворот влади 7 травня , коли він спробує перемогти Бівола у своїй природній категорії.
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