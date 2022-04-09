BCR каже, що зниження податків має бути переведено на зниження цін на продукти харчування

Una clienta compra productos en la discoteca LGBTQ+ Valetodo Downtown, que reabrió sus puertas como una tienda de alimentos mientras dure la restricción de cierre para clubes nocturnos debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19), en Lima, Perú. 30 de junio de 2020. REUTERS/Sebastián Castañeda

} Цієї п'ятниці Центральний резервний банк (BCR) зазначає, що коли набирає чинності правило, яке звільняє їжу з найбільшою захворюваністю в базовому сімейному кошику (куряче м'ясо, хліб, яйце, харчові олії та рафінований цукор) з Загального податку з продажу (IGV), його слід перенести на зниження цін на такі продукти харчування для добробут перуанських домогосподарств.

«Зниження податків має бути переведено на ціни, і це призведе до зниження інфляційного тиску в короткостроковій перспективі, що, безумовно, слід очікувати», - сказав центральний менеджер економічних досліджень BCR Адріан Армас.

Потім він пояснив наслідки, які будуть слідувати цій мірі зниження податків на певні продукти в сімейному кошику. «Після того, як це буде застосовано (звільнення від IGV для основних продуктів основного сімейного кошика), очевидно, слід буде рухатися за нижчими цінами», - додав він.

У свою чергу, Адріан Армас вважав, що цей захід повинен бути тимчасовим, оскільки в іншому випадку це може мати фіскальні наслідки.

«Слід також усвідомити, що це доходи, які щороку є частиною джерела фінансування бюджету і повинні бути не постійними заходами, а тимчасовими», - пояснив центральний менеджер економічних досліджень БЦР.

«Очікується, що коли міжнародні ціни впадуть, а цей інфляційний тиск впаде, захід повинен бути скасований, враховуючи, крім того, що високі ціни на паливо, які зараз виробляються, виправляються», - сказав він.

І це те, що, давайте згадаємо, що минулого четверга Конгрес схвалив законопроект, який має на меті розширити загальний податок з продажу (IGV) на основні потреби до грудня цього року, це як захід для пом'якшення зростання цін.

Ця ініціатива, представлена виконавчим відділенням, а також лавочками Acción Popular, Fuerza Popular, Peru Libre та Демократичного Перу, отримала 97 голосів за «за», 9 проти та двох утримань.

Це регулювання прагне створити механізм використання та повернення накопиченого податкового кредиту IGV, який оподатковував би придбання сировини та витрат та інших продуктів чи послуг, що використовуються в процесі виробництва харчових продуктів, які звільняються цим законом.

ЯКІПРОДУКТИ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД IGV?

Звільнення охоплює імпорт або внутрішній продаж продуктів, таких як курка, яйце, молоко, пшеничне борошно, локшина, цукор та м'ясні продукти: яловичина, свинина, морська свинка та альпака. Однак затверджений Закон додав би інші продукти харчування.

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