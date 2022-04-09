Поганий тиждень для BMV: накопичені втрати 3,4%

Vista de un tablero de la Bolsa de Valores de México en Ciudad de México. EFE/Jorge Núñez/Archivo

Мексиканськафондова біржа (BMV) закінчила свою виграшну серію , після цього тижня вона накопичила збитки , які призвели до закриття цієї п'ятниці з тижневим падінням на 3,4% .

Його основний показник, Індекс цін і котирувань (ІСЦ) «зафіксував тижневу втрату 3,40% після падіння протягом п'яти послідовних сесій , чого не спостерігалося з 18-24 січня сесій цього року», - пояснив аналітик бази Banco Alfredo Сандовал Efe .

Він також попередив, що такого сильного щотижневого спаду з третього тижня січня не було.

Después de varias jornadas en donde rompió varios máximos históricos, la Bolsa Mexicana de Valores no había tenido una caída semanal tan fuerte desde la tercera semana de enero. (Foto: EFE/Jorge Núñez/Archivo)

Він пояснив, що «падіння тижня може бути пов'язано з корекцією після поглинання прибутку інвесторами, після того, як попередній тиждень ІСЦ показав ефективність, що суперечить загальній тенденції світового ринку капіталу».

Протягом тижня лише 7 з 35 компаній, що складають індекс, зафіксували прибутки: Ліверпуль(+5,65%), Грума (+2,18%), Genomma Lab(+1,91%), América Móvil(+1,80), Operadora de Sites(+1,63%), BMV (+1,52%) та PINFRA(+0.11%).

З іншого боку, компанії, які зафіксували збитки , включають Cemex (-12,78% ), Банреджо (-9,90%), Група аеропорту Суресте (-9,74%), Група аеропорту Пасіфіко (-6,23%), Televisa (-5.99%) та Bimbo (-5,97%).

Незважаючи на зниження, ІСЦ накопичує річний прибуток у розмірі 2,66% і на 4,17% нижче свого рекорду , досягнутого в п'ятницю, 1 квітня.

Liverpool fue una de las empresas que más ganancias tuvo en la jornada del viernes (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

З іншого боку, мексиканське песо оцінили на 0,04% до долара, торгуючись на рівні 20,03 одиниці за Грінбекна міжбанку.

ІСЦзакрився на рівні 54 тис. 687,25 одиниць зі втратою 593,34 бала і негативною варіацією на 1,07% порівняно з попередньою сесією.

Обсяг, що торгується на ринку, досяг 170,6 мільйона цінних паперів на суму 14,10 млрд песо (близько 719,17 мільйона доларів).

З 632 компаній, перерахованих в день, 258 закінчилися зростанням цін, 349 мали збитки і 25 закрилися без змін.

Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/ Archivo EFE

Назви з найбільшою варіацією були від мережі універмагів Ель Пуерто де Ліверпуль (LIVERPOL 1), з 5,14%; виробник текіли Хосе Куерво (CUERVO), з 4,65%, та дистриб'ютор хімічних речовин Alpek (ALPEK A), 4,33%.

На відміну від цього, найрізноманітніші цінні папери тримали фінансовий посередник Unifin (UNIFIN A), з -13,62%; Мексиканська ресторанна корпорація (CMR B), з -9,37% та фінансовий посередник Credit Real (CREAL), з -6,20%.

За день втрачено три сектори: фінанси (-2,41%), промислові (-1,74%) та матеріали (-0,46%), і лише один отриманий, часте споживання (0,46%).

EFE

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