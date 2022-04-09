Поганий тиждень для BMV: накопичені втрати 3,4%

Мексиканськафондова біржа (BMV) закінчила свою виграшну серію , після цього тижня вона накопичила збитки , які призвели до закриття цієї п'ятниці з тижневим падінням на 3,4% .
Його основний показник, Індекс цін і котирувань (ІСЦ) «зафіксував тижневу втрату 3,40% після падіння протягом п'яти послідовних сесій , чого не спостерігалося з 18-24 січня сесій цього року», - пояснив аналітик бази Banco Alfredo Сандовал Efe .
Він також попередив, що такого сильного щотижневого спаду з третього тижня січня не було.
Він пояснив, що «падіння тижня може бути пов'язано з корекцією після поглинання прибутку інвесторами, після того, як попередній тиждень ІСЦ показав ефективність, що суперечить загальній тенденції світового ринку капіталу».
Протягом тижня лише 7 з 35 компаній, що складають індекс, зафіксували прибутки: Ліверпуль(+5,65%), Грума (+2,18%), Genomma Lab(+1,91%), América Móvil(+1,80), Operadora de Sites(+1,63%), BMV (+1,52%) та PINFRA(+0.11%).
З іншого боку, компанії, які зафіксували збитки , включають Cemex (-12,78% ), Банреджо (-9,90%), Група аеропорту Суресте (-9,74%), Група аеропорту Пасіфіко (-6,23%), Televisa (-5.99%) та Bimbo (-5,97%).
Незважаючи на зниження, ІСЦ накопичує річний прибуток у розмірі 2,66% і на 4,17% нижче свого рекорду , досягнутого в п'ятницю, 1 квітня.
З іншого боку, мексиканське песо оцінили на 0,04% до долара, торгуючись на рівні 20,03 одиниці за Грінбекна міжбанку.
ІСЦзакрився на рівні 54 тис. 687,25 одиниць зі втратою 593,34 бала і негативною варіацією на 1,07% порівняно з попередньою сесією.
Обсяг, що торгується на ринку, досяг 170,6 мільйона цінних паперів на суму 14,10 млрд песо (близько 719,17 мільйона доларів).
З 632 компаній, перерахованих в день, 258 закінчилися зростанням цін, 349 мали збитки і 25 закрилися без змін.
Назви з найбільшою варіацією були від мережі універмагів Ель Пуерто де Ліверпуль (LIVERPOL 1), з 5,14%; виробник текіли Хосе Куерво (CUERVO), з 4,65%, та дистриб'ютор хімічних речовин Alpek (ALPEK A), 4,33%.
На відміну від цього, найрізноманітніші цінні папери тримали фінансовий посередник Unifin (UNIFIN A), з -13,62%; Мексиканська ресторанна корпорація (CMR B), з -9,37% та фінансовий посередник Credit Real (CREAL), з -6,20%.
За день втрачено три сектори: фінанси (-2,41%), промислові (-1,74%) та матеріали (-0,46%), і лише один отриманий, часте споживання (0,46%).
EFE
ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: