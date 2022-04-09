Сюрпризи Августа: несподіваний лідер, кедді-переможець та незручний Тигр

Golf - The Masters - Augusta National Golf Club - Augusta, Georgia, U.S. - April 8, 2022 Scottie Scheffler of the U.S. plays out of a bunker on the 17th during the second round REUTERS/Mike Segar

Цягра під назвою гольф зустрічається дуже рідко. Більш ніж рідко, це нез'ясовно.

СкоттіШеффлер був великим молодшим гравцем, заробив стипендію в Техаському університеті, пішов професіоналом у 2018 році, грав на другому професійному автодромі в США і потрапив на PGA Tour в сезоні 19/20. Він мав хороші виступи, але він не міг виграти, незважаючи на те, що мав можливість зробити це кілька разів.

Минулого року був одним із варіантів Стіва Стрікера для завершення американської команди Ryder Cup, що здивувало багатьох, чому інші імена з більшою кількістю сувоїв залишилися осторонь. Він мав там дуже хороший виступ, переміг Джона Рама в синглах в неділю, але перемога на автодромі все ще була заперечена. Кілька тижнів тому все змінилося.

У лютому він виграв свою першу перемогу, вигравши Phoenix Open в tiebreaker, через два тижні він знову виграв в Arnold Palmer Invitational і в кінці березня він виграв матч грати.

Віднеможливості виграти, щоб зробити це тричі за 7 тижнів. Вам буде цікаво, що змінив цей гравець, щоб досягти цієї низки тріумфів, ну, це те саме питання, яке ми всі задаємо собі, тому що насправді нічого не змінилося в його грі. Єдина зміна відбулася рік тому, коли він змінив кедді , і Тед Скотт продовжував приносити йому клуби. Скотт- один з найкращих кедді на трасі, він був у сумці Бубби Уотсон, коли виграв своїх двох Майстрів, і немає сумнівів, що він мав багато спільного з великим стрибком Шеффлера.

El juego de Scheffler cambió desde que contrató a un caddie con experiencia. Aunque parezca increíble, desde que Ted Scott carga la bolsa con sus palos, todo mejoró. REUTERS/Mike Blake REUTERS

Післяцих трьох перемог Шеффлер стрибнув на вершину світового рейтингу і досяг Мастерс як одного з імен, з яким потрібно рахуватися, але аж ніяк не як безперечний фаворит. Він пройшов половину майстрів і Шеффлера з раундами 69 і 67 лідирує 5, що дорівнює найбільшій різниці в історії майстрів після 36 отворів. Цей25-річний, народжений в Нью-Джерсі, переживає ті моменти, коли все йде добре. Там, де хороші постріли мають винагороду, де погані не коштують вам, і де путтер працює ідеально. Найкращий приклад цього сталося в останній отвір у п'ятницю, коли після відхилення його стартового пострілу на дерева праворуч, йому пощастило, що у нього залишилася алея між соснами з видом на зелений. Він зробив звідти ідеальний постріл і мало не взяв пташку. Коли все йде добре, ці речі трапляються, коли все йде не так, той самий удар виходу застряг до колоди, і немає можливого втечі.

День сяяв ясним небом, але з самого початку вітер почав дути і температура ніколи не перевищувала 18 градусів. Гратив Августі з вітром особливо складно, адже вона крутиться серед підносяться сосен і постійно бентежить гравців. Найкращимприкладом завжди є 12-й отвір, 155-ярд par 3 короткий, який був смертельно небезпечною пасткою для лідерів в історії чемпіонату. За цих умов іншим, хто виділявся крім лідера, був Джастін Томас, який вчора дуже погано грав і який відправив з найкращим раундом дня (67), щоб повернутися в боротьбу за титул.

Середохоронців Шеффлера двоє колишніх чемпіонів в Августі. Південноафриканський Карл Шварцель, який переміг у 2011 році та захисник титулу Хідекі Мацуяма. Перший з них відсутній на передньому плані, і ніхто не врахував це до того, як ми почали. У середу він годинами займався грою на зеленому і, здається, щось знайшов. З японської сторони здавалося б, що його болі в шиї, які змусили його відмовитися минулого тижня в Сан-Антоніо, зникли. Тільки 3 гравця в історії змогли успішно захистити титул (Нікласу, Фалдо і Тигр) і Мацуяма спробує принести ще одну радість своїй країні, де гольф - пристрасть.

Tiger Woods saluda al chileno Joaquín Niemann, el mejor en la historia de su país. El estadounidense no parece estar en su mejor forma tras el regreso, pero nunca hay que descartar un repunte final REUTERS/Brian Snyder REUTERS

Надодаток до всього цього, всі очі знову опинилися на Тайгер Вудс . Уп'ятницю вранці стало відомо, що один з його колег-футболістів, Луї Остуйзен, оголосив про вихід на пенсію від Майстрів через проблеми зі спиною. Вудс буде грати наодинці з Німаном, що ніколи не є гарною справою, тому що з групами з трьох гравців попереду їх їм доведеться довго чекати на кожному пострілі. Прихід тигра на трійнику 1 не дав хороших ознак. Його обличчя виявляло сильний дискомфорт, біль десь на тілі, і йому довелося зробити кілька розтягуючих рухів перед ударом. Початок підтвердив це, і Тигр відкрив 4 боги в своїх перших 5 лунок, пропустивши багато пострілів, але, як завжди, він бився до кінця, за винятком раунду 74 ударів, два над номіналом, він буде грати у вихідні, і якщо лідер помиляється, він лише 4 удари від тих, хто другий. Він пройшов кваліфікаційний зріз, який був першим голом, але у мене складається враження, що його шанси на перемогу мінімальні, тому що його гра, здається, не готова вдарити натиск у вихідні, але, як я завжди кажу, я вже навчився не робити ставки проти цих явищ.

Цієїсуботи визначено, хто буде боротися за титул у неділю, а хто ні. Саметому так важливо не втратити слід лідера попереду фінального раунду. СкоттіШеффлер почне ходити невідомими стежками з того моменту, як він досягне ями 1. Однасправа бути лідером регулярного турніру і зовсім інше бути лідером Майстрів. Це здається неймовірним, але ніколи не легко грати з великою перевагою, і є кілька доказів цього. У 1996 році австралієць Грег Норман, N1 з. Світ в ті часи, він мав 6 відмінностей, що увійшли в останній день і в кінцевому підсумку програв 5 ударів, які Майстри.

6 років тому Джордан Спіт був 5 років один від одного з 9 отворів залишилося грати, і він теж не міг. Шеффлеру 5 і попереду ще два раунди. Це місце, де з лідерами трапляються дуже дивні речі, особливо у других 9 дір суду.

Очікується сонячний день, дуже холодний і вітряний. Всі приправи, щоб у нас був приємний третій раунд в Августі.

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