Щонайменше 6600 мирних жителів були врятовані через гуманітарні коридори

A Russian army soldier stands next to local residents who queue for humanitarian aid delivered during Ukraine-Russia conflict, in the besieged southern port of Mariupol, Ukraine March 23, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Українська влада повідомила, що в п'ятницю 6 665 мирних жителів були евакуйовані гуманітарними коридорами і запевнили, що протягом 24 годин у місті Мелітополь було проведено вісім евакуаційних автобусів.

Зокрема, 5 158 громадян скористалися Маріупольським та Бердянським коридору власними транспортними засобами, щоб дістатися до міста Запоріжжя, повідомляє Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

З цього числа 1614 були мирні жителі Маріуполя та 3544 з Запорізької областей, таких як Пологи, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Орейов, Гуляйполе, Про що йдеться у заяві Мінреінтеграції.

Віце-прем'єр України також зазначив, що з таких міст, як Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та село Горське, йдеться у повідомленні.

Las autoridades confirmaron que se logró la evacuación de personas incluso, a través de sus propios medios de transporte, para llegar a la ciudad de Zaporizhzhia

Також у суботу «продовжиться робота над гуманітарним коридором для Маріуполя та заблокованих міст Запорізької області, а також з евакуації людей з міст Луганської області».

Щодо піднятих восьми автобусів, Верещук зазначив, що влада «веде переговори про повернення цих автобусів та надання можливості, згідно з угодами, евакуювати місцевих жителів».

«Вони дозволяють собі співпрацювати з окупаційною державою (назвемо так), вирішувати, хто повинен куди їхати, а хто ні, де забрати гуманітарну допомогу, коли конфіскувати автобуси на дорозі, де працює гуманітарний коридор», - засудив він.

Верещук додав, що коридори створені відповідно до Гуманітарного закону, тому «все, що робиться під час роботи та режиму того коридору, вважається серйозним порушенням міжнародного права». «Всі ваші дії будуть записані!» , він попередив.

АТАКАВ КРАМАТОРСЬКУ

Щонайменше50 людей загинули, у тому числі четверо дітей, ще 100 отримали поранення цієї п'ятниці в результаті ракетного обстрілу на станцію Краматорськ місто на сході України, де сотні людей чекали поїзд, щоб виїхати з регіону.

Al menos 50 personas murieron, entre ellos cuatro niños, y otras 100 resultaron heridas este viernes en un ataque con cohetes contra la estación de Kramatorsk REUTERS

«Більше 30 людей загинули і більше 100 отримали поранення після ракетної пожежі на станції (...) Це навмисна атака», - заявив в Telegram керівник української залізничної компанії «Укрзалізниця» Олександр Камишин.

Через кілька хвилин рятувальні служби повідомили, що було щонайменше 50 смертей.

Президент України Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, що очікує «сильної глобальної відповіді» від перших світових держав після нападу Росії на залізничний вокзал в українському місті Краматорськ Донецької області.

«Як і різанина в Бучі, як і багато інших російських військових злочинів, ракетний обстріл у Краматорську має бути одним із звинувачень у (міжнародних) судах, що обов'язково станеться», - заявив президент України у своєму вечірньому виступі, згідно з заявою президента.

Зеленський заявив, що в усьому світі будуть зусилля встановити, що сталося «хвилина за хвилиною» під час вторгнення Росії в Україну. «Хто що зробив, хто віддав накази. Звідки взялася ракета, хто її носив, хто віддав наказ і як скоординований напад», - додав президент, попереджаючи, що «відповідальність неминуча».

«Російські державні пропагандисти так поспішили перекласти відповідальність за напад на українські сили, що вони випадково звинуватили Росію», - сказав він, додавши, що російське інформаційне агентство « Супутник » повідомило, що напад «був нанесений, поки ракети все ще знаходилися в повітрі».

(З інформацією від Europa Press)

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